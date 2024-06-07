У Японії стався вибух на суднобудівному заводі, є постраждалі
Київ • УНН
Сім робітників отримали поранення в результаті вибуху на судноверфі в Осаці, Японія, під час зварювальних та очисних робіт з використанням газу.
У японському місті Осака внаслідок вибуху на суднобудівному заводі постраждали семеро робітників. Про це повідомляє Kyodo News, передає УНН.
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У поліції повідомили, що в момент вибуху у доці проводилися зварювальні та очисні роботи із використанням гасу.
Причина вибуху невідома.
Пожежу, яка виникла внаслідок вибуху, вдалося загасити через дві години, але частина судна, зокрема двигун, була знищена.
Японію сколихнули два землетруси, пошкоджена електростанція03.06.24, 13:58 • 19688 переглядiв