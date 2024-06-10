Вибух стався на збройовому заводі у Польщі: є загиблий та поранений
Київ • УНН
Одна людина загинула і ще одна отримала поранення в результаті вибуху у центрі ракетного палива збройового заводу Mesko в Скаржисько-Каменній, Польща, після чого сталася пожежа, яка пізніше була погашена.
Вибух стався на збройовому заводі Mesko у місті Скаржисько-Каменна Скаржисько-Каменна у центральній Польщі. Після вибуху спалахнула пожежа. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Це працівники заводу, пише УНН з посиланням на RMF24.
Деталі
Вибух стався в центрі ракетного палива на заводі, пише видання.
Всередині було двоє людей, третя людина на момент вибуху була надворі – вона не постраждала.
Життя однієї людини врятувати не вдалося. Постраждалий – 59-річний чоловік.
"У нас стався вибух у центрі ракетного палива, який був введений в експлуатацію кілька років тому", - підтвердила президент заводу Ельжбета Сренявська у комантарі RMF FM.
Керівництво заводу з'ясовує, що сталося. Там все контролюється, тому що це сучасний центр, зазначила президент.
Пожежу, яка виникла після вибуху, вже загасили. Постраждалого "швидка" доставила до лікарні. Загрози його життю немає.
На місці також працює поліція. "Ми під наглядом прокурора пояснимо обставини цієї драматичної події", - сказав RMF FM прес-офіцер місцевої поліції Ярослав Гвуздзь.
Також на заводі Mesko була створена спеціальна група для розслідування причин трагедії.
У Польщі через вибух газу обвалився будинок, є загиблі27.01.23, 16:03 • 1279493 перегляди