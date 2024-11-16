Взрыв прогремел в Николаеве - мэр

Взрыв прогремел в Николаеве на фоне баллистической угрозы из Крыма, передает УНН.

«В Николаеве слышен взрыв!» - сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Ранее в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Ночная атака рф дронами на Николаев унесла жизни 5 человек