Взрыв прогремел в Николаеве - мэр

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Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление
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Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

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Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству
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Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству

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В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики
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В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится
 • 131924 просмотра

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится

Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря
 • 115091 просмотра

Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря

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АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"
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АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"

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У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах
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У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах
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Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах

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Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)
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Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)

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Суд планирует завтра избрать меру пресечения нардепу Шевченко
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Взрыв прогремел в Николаеве - мэр

Взрыв прогремел в Николаеве - мэр

Киев  •  УНН

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В Николаеве зафиксирован взрыв, о чем сообщил городской голова Александр Сенкевич. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического оружия с юга, в нескольких областях объявлена воздушная тревога.

Взрыв прогремел в Николаеве на фоне баллистической угрозы из Крыма, передает УНН.

«В Николаеве слышен взрыв!» - сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Ранее в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Ночная атака рф дронами на Николаев унесла жизни 5 человек11 нояб. 2024, 06:16 • 19122 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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nikolaevНиколаев