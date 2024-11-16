Взрыв прогремел в Николаеве - мэр
Киев • УНН
В Николаеве зафиксирован взрыв, о чем сообщил городской голова Александр Сенкевич. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического оружия с юга, в нескольких областях объявлена воздушная тревога.
Взрыв прогремел в Николаеве на фоне баллистической угрозы из Крыма, передает УНН.
«В Николаеве слышен взрыв!» - сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
Ранее в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.
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