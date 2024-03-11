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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВВС Эстонии: уничтожая самолеты рф, Украина создает условия для размещения своих новых F-16

ВВС Эстонии: уничтожая самолеты рф, Украина создает условия для размещения своих новых F-16

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 09:15  •  14239 просмотра

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Сбивая или выводя из строя российские самолеты, Украина создает условия для развертывания своих новых истребителей F-16, которые она вскоре получит от Запада, считает начальник штаба ВВС Эстонии.

Украина недавно сообщила о том, что сбила или вывела из строя ряд российских самолетов. Благодаря этому Украина может создать условия для размещения новых самолетов, которые она вскоре получит от Запада. Об этом заявил начальник штаба ВВС Эстонии полковник Янек Лехисте, передает ERR, пишет УНН.

Детали

Лехисте сообщил, что ситуация на линии фронта стала более активной и инициатива скорее находится в руках российских войск. По его словам, россия несколько изменила свою тактику, используя для продвижения огневую поддержку с воздуха.

Они обнаружили, что при огневой поддержке с воздуха, с помощью самолетов можно многократно увеличить желаемый эффект, поскольку штурмовики, поднося или сбрасывая бомбы массой около полутонны, могут нанести большой ущерб линиям обороны,

- объяснил полковник.

Он отметил, что россия рискует своими самолетами, подлетая ближе к линии боевого соприкосновения.

В результате украинцы за февраль смогли сбить около 13 самолетов,

- уточнил он.

По оценке начальника штаба ВВС Эстонии, для сбивания российских самолетов Украина использует системы ПВО как большой, так и средней дальности, особенно системы Patriot, дальность действия которых составляет 150 километров.

Выводя из эксплуатации российские самолеты, Украина может подготовиться к развертыванию собственных новых самолетов, сказал Лехисте.

Конечно, можно посмотреть на это с той точки зрения, что они создают условия для размещения своих новых самолетов. Возможно, они также создают условия для того, чтобы в определенный момент времени и в определенном географическом районе можно было добиться преимущества в воздухе,

- подчеркнул он.

Полковник добавил, что Украина может получить истребители F-16 от Запада ранней весной или летом. При этом он отметил, что для размещения истребителей F-16 нет необходимости вносить существенные изменения в инфраструктуру Украины.

Напомним

Украина готовит свои аэродромы к приему и эксплуатации истребителей F-16, адаптируя взлетно-посадочные полосы и стоянки для размещения западных самолетов.

К полетам на F-16 к лету будут готовы 12 украинских пилотов – NYT11 марта 2024, 08:08 • 17006 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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