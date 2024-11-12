ВВК действует по указанию признавать всех военнообязанных мужчин годными к службе - нардеп

Врачи военно-врачебных комиссий имеют указание признавать мужчин-военнообязанных годными к военной службе. Также существуют случаи, когда ТЦК формируют списки, по которым определенным людям не вручают повестки. Об этом заявила народный депутат Анна Скороход во время пресс-конференции о деятельности временной следственной комиссии по проблемам военных, передает УНН.

Детали

Она выделила 4 проблемных пункта процесса мобилизации.

Первое - это рекрутинг и мобилизация. Все мы с вами наблюдаем, как "гребут" людей с улицы. Мы все наблюдаем, что у нас идет подделка документов в ТЦК. У нас были кейсы по этому. Мы знаем, что можно купить отсрочку, что можно купить списание. Мы разбирали кейс со списками военкомов, когда людей за деньги военком списывал в отдельный список, и когда человека останавливали, то проверялся тот неофициальный список и людям просто повестка не выдавалась - сказала Скороход.

Она отметила, что для человека, когда он идет в армию, необходима мотивация.

Мы неоднократно рассматривали вопрос того, что очень много людей покупали инвалидность. Очень много людей покупали списание, непригодность, или ограниченную пригодность при прохождении ВВК. Доподлинно известно, что врачебные комиссии за определенное денежное вознаграждение выписывали временную непригодность абсолютно годным военнообязанным - добавила Скороход.

По ее словам, следственная комиссия предлагала, чтобы ВВК были смешанными, чтобы врачи передвигались по Украине, а не действовали в каждой области в составе одной комиссии. Также в состав комиссии предлагали добавить работника правоохранительных органов, который будет действовать под прикрытием.

Мы предлагали добавить правоохранителя в комиссии, который будет неофициально, под прикрытием, контролировать то, что происходит на этих комиссиях. К сожалению, до сих пор эти предложения не приняты - добавила она.

По словам Скороход, также во время заседаний следственной комиссии рассматривали схемы побега с территорий ТЦК, отдельные летальные случаи, которые случались в ТЦК, проблематику некачественной работы ВВК. По ее словам, врачи действуют по указанию признавать всех военнообязанных годными.

Надо изменить подход к отбору, подход к прохождению ВВК. Нам неоднократно сами врачи говорили, что они имеют указание, что все - пригодны. А непригодные - это отдельная каста - сказала Скороход.

Напомним

Командование Медицинских сил и СБУ на специально организованной встрече напомнили о недопустимости коррупционных проявлений руководителям подразделений военно-врачебных комиссий.

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