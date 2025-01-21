ВСУ за сутки уничтожили 1600 оккупантов и 12 танков: Генштаб обнародовал новые потери врага
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских войск за минувшие сутки. Среди уничтоженной техники - 12 танков, 60 артсистем и 130 БПЛА, общие потери личного состава достигли 822 030 человек.
За сутки украинские защитники уничтожили 1600 оккупантов, 12 вражеских танков, 60 артсистем. Потери врага обнародовал утром 21 января Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 822030 (+1600) человек,
- танков - 9833 (+12) ед,
- боевых бронированных машин - 20477 (+23) ед,
- артиллерийских систем - 22134 (+60) ед,
- РСЗО - 1262 (+0) ед,
- средств ППО - 1050 (+1) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 22898 (+130) ед,
- крылатых ракет - 3051 (+0) ед,
- кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 34682 (+194) ед,
- специальной техники - 3710 (+4) ед.
Данные уточняются.
Напомним
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