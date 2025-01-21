ЗСУ за добу знищили 1600 окупантів та 12 танків: Генштаб оприлюднив нові втрати ворога
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати російських військ за минулу добу. Серед знищеної техніки - 12 танків, 60 артсистем та 130 БПЛА, загальні втрати особового складу сягнули 822 030 осіб.
За добу українські захисники знищили 1600 окупантів, 12 ворожих танків, 60 артсистем. Втрати ворога оприлюднив вранці 21 січня Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.01.25 орієнтовно склали:
· особового складу ‒ близько 822030 (+1600) осіб,
· танків ‒ 9833 (+12) од,
· бойових броньованих машин ‒ 20477 (+23) од,
· артилерійських систем – 22134 (+60) од,
· РСЗВ – 1262 (+0) од,
· засобів ППО ‒ 1050 (+1) од,
· літаків – 369 (+0) од,
· гелікоптерів – 331 (+0) од,
· БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22898 (+130) од,
· крилатих ракет ‒ 3051 (+0) од,
· кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
· підводних човнів – 1 (+0) од,
· автомобільної техніки та автоцистерн – 34682 (+194) од,
· спеціальної техніки ‒ 3710 (+4) од.
Дані уточнюються.
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