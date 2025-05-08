ВСУ освободили лесной массив "Берлин" в Харьковской области: детали операции

$41.440.02
47.070.11
ukenru
Зафиксировано около 280 случаев казней украинских военнопленных
Эксклюзив
13:38 • 26480 просмотра

Зафиксировано около 280 случаев казней украинских военнопленных

13:00 • 50964 просмотра

ООН: апрель стал месяцем с наибольшим количеством жертв среди гражданских в Украине с сентября 2024 года

Эксклюзив
12:19 • 51425 просмотра

"Таких рекомендаций не поступало": МОН прокомментировало информацию о переходе некоторых украинских вузов на дистанционку

12:11 • 56115 просмотра

Глава СБУ Василий Малюк получил звание Герой Украины

11:49 • 87836 просмотра

Выгодная покупка или ловушка? Подводные камни "серого" рынка техники в Украине

11:18 • 76604 просмотра

ВР ратифицировала соглашение Украины и США о полезных ископаемых

10:52 • 80039 просмотра

От почти трех лет до трех часов: необычные истории ватиканских конклавов

Эксклюзив
8 мая, 08:51 • 40707 просмотра

Украинские компании могут производить до 10 миллионов БПЛА в год: названы условия

8 мая, 07:53 • 54261 просмотра

Минэкономики рассчитывает, что инвестфонд с США заработает в течение нескольких недель

Эксклюзив
8 мая, 07:22 • 47770 просмотра

Весенние заморозки в Украине: эксперты объяснили, как это повлияет на урожай плодовых деревьев и цены

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Погода
+11°
3м/с
42%
749 мм
Популярные новости

Ископаемые сам не будет добывать: в Минэкономики объяснили, как будет работать инвестиционный фонд по соглашению с США

8 мая, 07:10 • 78595 просмотра

Передача имущественных комплексов Фонда госимущества: обещания миллиардов, реальность − долги и ликвидации

8 мая, 07:43 • 142764 просмотра

Тимоти Шаламе впервые вышел на красную дорожку вместе с Кайли Дженнер на кинопремии в Италии

8 мая, 08:37 • 86423 просмотра

В Ватикане продолжается голосование за нового Папу Римского: детали

8 мая, 09:23 • 47933 просмотра

GTA VI: новый трейлер побил рекорды просмотров, саундтрек взлетел в чартах

8 мая, 09:29 • 66238 просмотра
публикации

5 рецептов домашних энергетических батончиков: просто, полезно, вкусно

13:49 • 29951 просмотра

Послы G7 поддержали законопроект о реформе АРМА, но Дума игнорирует международные сигналы и продвигает альтернативу

12:41 • 38941 просмотра

Выгодная покупка или ловушка? Подводные камни "серого" рынка техники в Украине

11:49 • 87836 просмотра

От почти трех лет до трех часов: необычные истории ватиканских конклавов

10:52 • 80039 просмотра

Передача имущественных комплексов Фонда госимущества: обещания миллиардов, реальность − долги и ликвидации

8 мая, 07:43 • 144306 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Андрей Сибига

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Ватикан

Киев

Великобритания

Реклама
УНН Lite

GTA VI: новый трейлер побил рекорды просмотров, саундтрек взлетел в чартах

8 мая, 09:29 • 67362 просмотра

Тимоти Шаламе впервые вышел на красную дорожку вместе с Кайли Дженнер на кинопремии в Италии

8 мая, 08:37 • 87567 просмотра

Пожарные спасли щенка во время пожара в Днепропетровской области

7 мая, 13:49 • 62355 просмотра

GTA VI: вышел второй трейлер

6 мая, 13:46 • 92576 просмотра

Тимоти Шаламе пропустил Met Gala ради игры НБА, пока Кайли Дженнер блистала на мероприятии

6 мая, 09:05 • 141321 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Вашингтон Пост

YouTube

Spotify

Grand Theft Auto

ВСУ освободили лесной массив "Берлин" в Харьковской области: детали операции

Киев • УНН

 • 5164 просмотра

Украинские войска вернули контроль над стратегически важной территорией к северу от Липцев. Потери врага составили более 1500 человек, уничтожены сотни единиц техники.

ВСУ освободили лесной массив "Берлин" в Харьковской области: детали операции

На днях украинские воины освободили лесной массив, который враг прозвал "Берлином", передает УНН со ссылкой на Генштаб.

Детали

По данным Генштаба, усилиями 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Хартия", 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко и других подразделений Сил обороны Украины восстановлен контроль над несколькими квадратными километрами тактически значимой местности к северу от населенного пункта Липцы Харьковской области.

Боевые действия за эту местность продолжались около полугода. Общие потери противника в данном районе составляют более 1500 человек убитыми и ранеными. Уничтожено несколько сотен единиц различного вооружения и военной техники врага. Восстановление контроля над указанной территорией позволило отдалить линию боевого столкновения от Харькова и укрепить оборону всей области 

- сообщили в Генштабе.

Генштаб: 117 боевых столкновений на фронте, 41 атака на Покровском направлении08.05.25, 16:23 • 5160 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Национальная гвардия Украины
Украина
Харьков
Brent
$62.88
Bitcoin
$100,750.80
S&P 500
$5,701.10
Tesla
$288.81
Газ TTF
$35.27
Золото
$3,335.84
Ethereum
$2,051.85