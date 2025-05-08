ВСУ освободили лесной массив "Берлин" в Харьковской области: детали операции

На днях украинские воины освободили лесной массив, который враг прозвал "Берлином", передает УНН со ссылкой на Генштаб.

По данным Генштаба, усилиями 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Хартия", 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко и других подразделений Сил обороны Украины восстановлен контроль над несколькими квадратными километрами тактически значимой местности к северу от населенного пункта Липцы Харьковской области.

Боевые действия за эту местность продолжались около полугода. Общие потери противника в данном районе составляют более 1500 человек убитыми и ранеными. Уничтожено несколько сотен единиц различного вооружения и военной техники врага. Восстановление контроля над указанной территорией позволило отдалить линию боевого столкновения от Харькова и укрепить оборону всей области