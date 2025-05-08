ВСУ освободили лесной массив "Берлин" в Харьковской области: детали операции
Киев • УНН
Украинские войска вернули контроль над стратегически важной территорией к северу от Липцев. Потери врага составили более 1500 человек, уничтожены сотни единиц техники.
На днях украинские воины освободили лесной массив, который враг прозвал "Берлином", передает УНН со ссылкой на Генштаб.
Детали
По данным Генштаба, усилиями 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Хартия", 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко и других подразделений Сил обороны Украины восстановлен контроль над несколькими квадратными километрами тактически значимой местности к северу от населенного пункта Липцы Харьковской области.
Боевые действия за эту местность продолжались около полугода. Общие потери противника в данном районе составляют более 1500 человек убитыми и ранеными. Уничтожено несколько сотен единиц различного вооружения и военной техники врага. Восстановление контроля над указанной территорией позволило отдалить линию боевого столкновения от Харькова и укрепить оборону всей области
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