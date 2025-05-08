ЗСУ звільнили лісовий масив "Берлін" на Харківщині: деталі операції

Днями українські воїни звільнили лісовий масив, який ворог прозвав "Берліном", передає УНН із посиланням на Генштаб.

За даними Генштабу, зусиллями 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Хартія", 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка та інших підрозділів Сил оборони України відновлено контроль над кількома квадратними кілометрами тактично значущої місцевості на північ від населеного пункту Липці Харківської області.

Бойові дії за цю місцевість тривали близько півроку. Загальні втрати противника в даному районі становлять понад 1500 осіб убитими та пораненими. Знищено кілька сотень одиниць різного озброєння і військової техніки ворога. Відновлення контролю над зазначеною територією дало змогу віддалити лінію бойового зіткнення від Харкова та зміцнити оборону всієї області