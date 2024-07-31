На фронте за прошедшие сутки состоялось 144 боевых столкновения. На Покровском направлении нашими защитниками отражено 48 атак. Также остановлено 12 попыток противника прорвать оборону в районе Часового Яра. На Харьковском направлении бои шли в районах населенных пунктов Тихое и Волчанск. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00 31 июля, передает УНН.

Детали

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 85 авиаударов, в частности сбросил 141 КАБ. Кроме этого, совершил 4352 обстрела, из них 90 - из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника, также поразили средство ПВО, три склада боеприпасов и склад материально-технических средств врага.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, всего произошло шесть боевых столкновений. Бои шли в частности в районах населенных пунктов Тихое и Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки составило семь. Силы обороны отбивали атаки врага в районе Песчаного и Стельмаховки Харьковской области.

На Лиманском направлении наши войска отбили 18 атак противника в районах Макеевки, Невского Луганской области и Серебрянского леса.

На Северском направлении Силами обороны отражено четыре атаки в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Переездное и Выемка.

На Краматорском направлении украинские воины остановили 12 попыток противника прорвать оборону наших защитников в районе Часового Яра Донецкой области.

Враг 23 раза пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлениив районах населенных пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное.

На Покровском направлении нашими защитниками отражено 48 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Веселое, Сергеевка, Желанное, Яснобродовка, Воздвиженка, Ивановка, Тимофеевка и Калиново, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Парасковиевка, где враг 16 раз пытался прорвать украинские оборонительные позиции.

На Времовском направлении противник совершил пять безуспешных попыток прорвать оборону наших войск в направлении Степной Новоселки Донецкой области.

На Ореховском направлении состоялось пять боевых столкновений в районе Малой Токмачки, Роботино и Новоандреевки Запорожской области.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями, противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории рф.

«Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, в том числе и в глубоком тылу», - заверили в Генштабе.

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