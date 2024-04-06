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В результате российского обстрела Харькова погибли 2 гражданских, 7 получили ранения
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Враг атакует: усиление активности БпЛА в разных регионах Украины
Ракета оккупантов попала в магазин на Харьковщине, загорелись автомобили
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ВСУ объявляют обновление: Передвижение российских БпЛА над несколькими регионами Украины
Вражеские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были зафиксированы в разных направлениях над несколькими областями Украины, включая Полтавскую, Харьковскую, Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую и Винницкую.
В результате российского обстрела Харькова погибли 2 гражданских, 7 получили ранения
Двое мирных жителей погибли и семеро получили ранения в результате российского обстрела Харькова.
российский обстрел Харькова унес жизнь 1 человека, ранены 7
В Харькове в результате российских обстрелов 7 человек получили ранения, 1 человек погиб. Также повреждены здания и горит магазин.
В США зафиксировали редкое землетрясение магнитудой 4,8: пошатнулась Статуя Свободы
Редкое землетрясение магнитудой 4,8 балла произошло вблизи Ливана, штат Нью-Джерси, потряся Нью-Йорк и восточное побережье США, заставив оценить безопасность инфраструктуры и вызвав шатание Статуи Свободы.
В Харькове снова прогремели взрывы
В Харькове в очередной раз прогремели взрывы.
рф жестоко расправляется с украинскими волонтерами: Приговорена к 20 годам заключения Маргарита Харенко
Украинский волонтер Маргарита Харенко из Мелитополя была приговорена российскими оккупационными властями к 20 годам лишения свободы по обвинению в "экстремизме и терроризме".
Враг атакует: усиление активности БпЛА в разных регионах Украины
Беспилотные летательные аппараты (БпЛА) активно передвигались в разных регионах Украины, включая Харьковскую, Полтавскую, Черкасскую, Херсонскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Донецкую и Запорожскую области, причем сообщалось о разных направлениях движения.
Ракета оккупантов попала в магазин на Харьковщине, загорелись автомобили
В Харьковской области российская ракета попала в магазин в Дергачевской громаде, в результате чего загорелись близлежащие автомобили.
Зеленский назначил Владимира Гордейчука заместителем командующего Национальной гвардии
Президент Владимир Зеленский назначил Владимира Гордийчука заместителем командующего Национальной гвардии Украины.
В Харькове зафиксировано попадание рядом с жилой застройкой: спасательные службы работают на месте
российская атака в Харькове привела к попаданиям около жилой застройки. Следовательно, на месте происшествия работают экстренные службы, а подробности о жертвах уточняются.