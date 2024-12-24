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ВСУ нашли записную книжку северокорейского наемника на Курщине

ВСУ нашли записную книжку северокорейского наемника на Курщине

Киев  •  УНН

 • 6587 просмотра

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ССО ВСУ обнаружили блокнот северокорейского наемника на Курщине с поздравлением товарищу. В записи солдат Гьонг Хонг Джонг поздравляет друга с днем рождения, находясь на территории РФ.

Украинские военные обнаружили на Курщине трофейный блокнот северокорейского солдата, в котором тот оставил поздравление своему товарищу.

Об этом пишет УНН со ссылкой на ССО.

Детали

Операторы Сил специальных операций ВСУ продолжают ликвидировать северокорейских наемников, которые воюют на стороне России. У одного из уничтоженных врагов нашли блокнот, автором которого является солдат Гьонг Хонг Джонг. Он написал поздравление для своего товарища Сонг Джи Мьонга (или Йонга) с днем рождения:

Я, покинув мою родину, находясь на территории россии, поздравляю моего лучшего друга и армейского брата Сонг Джи Мьонга (Йонга) с днем рождения и желаю здоровья, 9 декабря 2024 года

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Это лишь первая запись, которую удалось расшифровать из трофейного блокнота. Сейчас продолжается перевод других записей, которые, вероятно, также содержат интересные подробности. украинские ССО тем временем продолжают эффективно уничтожать врагов на Курщине.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что количество убитых и раненых северокорейских военных на Курщине, по предварительным данным, превышает уже 3 тысячи человек. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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