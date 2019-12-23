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За вступление Украины в НАТО проголосовали бы 55% украинцев - исследование

За вступление Украины в НАТО проголосовали бы 55% украинцев - исследование

Киев  •  УНН

 • 7586 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. По результатам общенационального социологического исследования, проведенного по заказу Госкомтелерадио в ноябре-декабре этого года, 55% украинцев проголосовали бы за вступление в НАТО. Об этом во время презентации исследования в Киеве сообщил глава ОО "Центр прикладных исследований" Андрей Каракуц, передает корреспондент УНН.

"Что касается окончательного выбора личной позиции по вступлению Украины в НАТО... Мы ставили вопрос, "если бы все же было голосование, вы бы поддержали вступление в НАТО или не поддержали?". Уже 55% выбрали вариант как раз по вступлению Украины в НАТО. Более четверти населения - 27%, выступает против присоединения к Альянсу, и 19% не определились со своей позицией", - сказал Андрей Каракуц.

Он отметил, что по сравнению с другими исследованиями, в декабря 2019 года показатель поддержки вступления в НАТО составлял 52%.

"Если брать март 2014 года, то тогда поддержка вступления в НАТО составляла всего 34%. То есть, мы видим по более пяти годам рост почти на 20% поддержки населением вступления в НАТО. Понятно, что самым большим триггером стала военная агрессия Российской Федерации", - отметил Андрей Каракуц.

Он добавил, что больше всего вступление в НАТО поддерживают в западном регионе - 73%, на севере - 60%, центре - 56%, на востоке - 46%, наименьшая поддержка на Донбассе - 31,6% и на юге - 30,7%.

"Больше всего противников евроатлантической интеграции проживает именно на Донбассе - 48% заявили, что они против. На юге - 47,2%", - сказал Андрей Каракуц.

Напомним, вступление в НАТО поддерживают 69% жителей Западной Украины, а военный союз с РФ поддерживают 17% жителей Донбасса.

Также сообщалось, что больше половины украинцев поддерживают вступление в НАТО - исследование.

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