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За вступ України до НАТО проголосували б 55% українців - дослідження

За вступ України до НАТО проголосували б 55% українців - дослідження

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. За результатами загальнонаціонального соціологічного дослідження, проведеного на замовлення Держкомтелерадіо у листопаді-грудні цього року, 55% українців проголосували б за вступ до НАТО. Про це під час презентації дослідження у Києві сьогодні повідомив голова ГО "Центр прикладних досліджень" Андрій Каракуц, передає кореспондент УНН.

"Стосовно остаточного вибору особистої позиції щодо вступу України до НАТО… Ми ставили питання, "якщо б все ж таки було голосування, ви б підтримали вступ до НАТО чи не підтримали?". Вже 55% обрали варіант якраз щодо вступу України до НАТО. Понад чверть населення – 27%, виступає проти приєднання до Альянсу, і 19% не визначились зі своєю позицією", - сказав Андрій Каракуц.

Він зазначив, що в порівнянні з іншими дослідженнями, в грудні 2019 року показник підтримки вступу до НАТО становив 52%.

"Якщо брати березень 2014 року, то тоді підтримка вступу до НАТО становила лише 34%. Тобто, ми бачимо за більше ніж п’ять років зростання майже на 20% підтримки населенням вступу до НАТО. Зрозуміло, що найбільшим тригером стала військова агресія Російської Федерації", - зазначив Андрій Каракуц.

Він додав, що найбільше вступ до НАТО підтримує західний регіон – 73%, північ – 60%, центр – 56%, на сході – 46%, найменша підтримка на Донбасі – 31,6 і на півдні – 30,7%.

"Найбільше противників Євроатлантичної інтеграції проживає саме на Донбасі – до 48% заявили, що вони проти. На півдні - 47,2%", - сказав Андрій Каракуц.

Нагадаємо, вступ до НАТО підтримують 69% жителів Західної України, а військовий союз із РФ підтримують 17% жителів Донбасу.

Також повідомлялося, що більше половини українців підтримують вступ до НАТО - дослідження.

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