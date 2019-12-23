За вступ України до НАТО проголосували б 55% українців - дослідження

КИЇВ. 23 грудня. УНН. За результатами загальнонаціонального соціологічного дослідження, проведеного на замовлення Держкомтелерадіо у листопаді-грудні цього року, 55% українців проголосували б за вступ до НАТО. Про це під час презентації дослідження у Києві сьогодні повідомив голова ГО "Центр прикладних досліджень" Андрій Каракуц, передає кореспондент УНН.