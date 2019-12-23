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Військовий союз із РФ підтримують 17% жителів Донбасу

Військовий союз із РФ підтримують 17% жителів Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. За результатами загальнонаціонального соціологічного дослідження, проведеного на замовлення Держкомтелерадіо у листопаді-грудні цього року, 17% жителів Донбасу підтримують військовий союз з Російською Федерацією. Про це під час презентації дослідження у Києві сьогодні повідомив голова ГО "Центр прикладних досліджень" Андрій Каракуц, передає кореспондент УНН.

"Військовий союз з Російською Федерацією та іншими державами СНД має найбільшу популярність на Донбасі – 17%. На півдні – 12%, та на сході - 12%. Менші показники на півночі – 7,7%, в центрі – 8%. На заході ця ідея має підтримку лише 5% населення", - сказав Андрій Каракуц.

Він зазначив, що більшість прибічників військового союзу з Росією – жінки (55%).

"Ідея має суттєві популярність серед старших вікових груп – 23% серед населення 65+", - додав Андрій Каракуц.

Дослідження проводилось з 20 листопада по 4 грудня 2019 року. В рамках дослідження було опитано 2 035 осіб.

Географія дослідження – вся територія України окрім тимчасово окупованих територій АР Крим, міста Севастополь та тимчасово неконтрольованої території України в Донецькій та Луганській області. Методологія дослідження – анкетне опитування у формі особистого інтерв’ю методом face-to-face з використанням електронних носіїв.

Вибірка безповторна, багатоступенева, районована, квотна, статево-вікова. Теоретична похибка вибірки з ймовірністю 0,95 не перевищує 2,2% без урахування ваги показників.

Нагадаємо, більше половини українців підтримують вступ до НАТО.

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