Всемирный день жирафа, Международный день йоги, день скейтбординга. Что еще можно отметить 21 июня

Сегодня, 21 июня, зоозащитники и любители дикой природы во многих странах мира приобщаются ко Всемирному дню жирафа, пишет УНН.

Жирафы-самые высокие наземные животные на нашей планете. Высота их тела может достигать шести метров.

Обитают жирафы исключительно в Африке. По данным ученых, с начала ХХІ века из-за расширения сельскохозяйственных угодий, вооруженных конфликтов и браконьерства популяция жирафов сократилась на 40%. Сейчас в дикой природе, заповедниках и национальных парках насчитывается до 90 тысяч особей этих животных.

В частности, представителей подвида-жираф Ротшильда-осталось не более 700 особей.

Окрас каждого жирафа уникален, как отпечаток пальца человека. Это животное умеет поворачивать голову на 360 градусов.

Люди, которые стремятся жить в гармонии с собой и всем миром сегодня могут присоединиться к Международному дню йоги.

Йога-это индийская духовная и физическая практика, которая меняет человеческое сознание и тело. Занятия йогой помогают почувствовать слияние души и тела, единство с природой и с самим собой. Практика улучшает ментальное и физическое здоровье, способствует здоровому образу жизни.

Практики йоги направлены на гармонизацию ума и тела, а также отношений между человеком и природой. Она помогает достичь психофизиологического благополучия, эмоционального равновесия и справиться с повседневным стрессом.

А вот любители активного образа жизни и экстремальных ощущений сегодня могут приобщиться ко Всемирному дню скейтбординга.

Скейтбординг возник в Калифорнии в 50-х годах ХХ века. Серферы в ожидании волн, чтобы как-то развлечься крепили необычайные доски колеса, и катались на них.

Постепенно скейтбординг стал массовым явлением и превратился в вид спорта, а скейт из простой доски с прикрепленными колесами превратился в хорошо продуманный спортивный инвентарь с полиуретановыми колесами.

Для скейтбординга были придуманы и разработаны трюки и стили. Введены требования к безопасности и организации специальных тренировочных и спортивных площадок и тому подобное.

Поклонники изысканных алкогольных напитков сегодня могут отпраздновать День Ламбруско.

Событие посвящено популяризации этого уникального сорта вина, которое веками производилось в Италии, и известно своим фруктовым вкусом, ярким цветом и шипучей текстурой.

Вино производится винограда "Ламбруско", который выращивается по всему региону Эмилия-Романья.

21 июня во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня с боковым амиотрофическим склерозом.

Это заболевание, характеризующееся прогрессирующей дегенерацией двигательных нервных клеток в головном и спинном мозге, что приводит к необратимому параличу мышц.

Оно возникает, когда двигательные нейроны, идущие от головного мозга к спинному и от него к мышцам всего тела, погибают, вследствие чего мозг теряет способность контролировать движение мышц.

Также сегодня можно отметить Всемирный день гидрографии, День рукопожатий, Международный день гуманизма, День футболки.

По церковному календарю сегодня День памяти святого мученика Юлиана Тарсийского.

Мать Юлиана была христианкой и воспитала сына в любви к Господу.

Когда усилились гонения на христиан, Юлиана схватили и приказали принести жертву языческим богам, однако молодой парень отказался.

По преданию, его долго пытали, а потом бросили в море в мешке с ядовитыми змеями.

Именины 21 июня празднуют Юлиан, Антон, Максим, Юлия, Анастасия.