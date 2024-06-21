Всесвітній день жирафа, Міжнародний день йоги, День скейтбордингу. Що ще можна відзначити 21 червня

Сьогодні, 21 червня, зоозахисники та любителі дикої природи у багатьох країнах світу долучаються до Всесвітнього дня жирафа, пише УНН.

Жирафи – це найвищі наземні тварини на нашій планеті. Висота їх тіла може сягати шести метрів.

Мешкають жирафи виключно в Африці. За даними науковців, з початку ХХІ століття через розширення сільськогосподарських угідь, збройні конфлікти та браконьєрство популяція жирафів скоротилася на 40%. Нині у дикій природі, заповідниках та національних парках нараховується до 90 тисяч особин цих тварин.

Зокрема, представників підвиду – жираф Ротшильда – залишилося не більше 700 особин.

Окрас кожного жирафа унікальний, як відбиток пальця людини. Ця тварина вміє повертати голову на 360 градусів.

Люди, які прагнуть жити у гармонії з собою та всім світом сьогодні можуть долучитися до Міжнародного дня йоги.

Йога – це індійська духовна й фізична практика, котра змінює людську свідомість та тіло. Заняття йогою допомагають відчути злиття души й тіла, єдність з природою та з самим собою. Практика покращує ментальне і фізичне здоров’я, сприяє здоровому способу життя.

Практики йоги спрямовані на гармонізацію розуму і тіла, а також відносин між людиною і природою. Вона допомагає досягти психофізіологічного благополуччя, емоційної рівноваги та впоратися з повсякденним стресом.

А от любителі активного способу життя та екстремальних відчуттів сьогодні можуть долучитися до Всесвітнього дня скейтбордингу.

Скейтбординг виник у Каліфорнії в 50-х роках ХХ століття. Серфери в очікуванні хвиль, щоб якось розважитися кріпили на звичайні дошки колеса, і каталися на них.

Поступово скейтбординг став масовим явищем і перетворився на вид спорту, а скейт з простої дошки з прикріпленими колесами перетворився на до добре продуманий спортивний інвентар з поліуретановими колесами.

Для скейтбордингу були придумані і розроблені трюки та стилі. Запроваджені вимоги до безпеки та організації спеціальних тренувальних і спортивних майданчиків тощо.

Шанувальники вишуканих алкогольних напоїв сьогодні можуть відсвяткувати День Ламбруско.

Подія присвячена популяризації цього унікального сорту вина, яке століттями виробляється в Італії, і відоме своїм фруктовим смаком, яскравим кольором і шипучою текстурою.

Вино виготовляється винограду "Ламбруско", який вирощується по всьому регіону Емілія-Романья.

21 червня у багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи з нагоди Всесвітнього дня з бічним аміотрофічним склерозом.

Це захворювання, яке характеризується прогресуючою дегенерацією рухових нервових клітин у головному та спинному мозку, що призводить до необоротного паралічу м'язів.

Воно виникає, коли рухові нейрони, що йдуть від головного мозку до спинного і від нього до м'язів усього тіла, гинуть, внаслідок чого мозок втрачає здатність контролювати рух м'язів.

Також сьогодні можна відзначити Всесвітній день гідрографії, День рукостискань, Міжнародний день гуманізму, День футболки.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святого мученика Юліана Тарсійського.

Мати Юліана була християнкою та виховала сина у любові до Господа.

Коли посилилися гоніння на християн, Юліана схопили та наказали принести жертву язичницьким богам, однак молодий хлопець відмовився.

За переказом, його довго катували, а потім кинули у море в мішку з отруйними зміями.

Іменини 21 червня святкують Юліан, Антон, Максим, Юлія, Анастасія.