Всемирный день энергетической независимости, День капибары, День рождения футбольного свистка. Что еще можно отметить 10 июля

Сегодня, 10 июля, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня энергетической независимости, пишет УНН.

Цель события, которое было основано в США в 2006 году, - поиск путей более быстрого перехода от традиционного ископаемого топлива на альтернативные источники энергии.

Этому переходу часто мешает недостаточное понимание этих возобновляемых источников энергии и их экономической эффективности.

Однако, все больше экспертов склоняются к мнению, что уголь, газ и нефть должны окончательно заменить ветровая, солнечная, гидроэлектрическая, ядерная и геотермальная энергия.

В последние годы сегодняшнее экологическое событие начало приобретать все большую политическую окраску. Многие страны ведут речь о том, чтобы окончательно отказаться от российских нефти и газа, и таким образом лишить рф возможности финансировать военную промышленность.

Для Украины, которая страдает от российского энергетического террора, сегодняшнее событие является напоминанием о необходимости построения на альтернативных источниках эффективной системы генерации и распределения энергии.

Дата для проведения мероприятий по случаю Дня энергетической независимости выбрана не случайно - 10 июля 1856 года родился Никола Тесла, поэтому, сегодня отмечается День посвященный этому выдающемуся изобретателю, инженеру и исследователю электрического тока.

После переезда из Европы в США Тесла активно сотрудничал с другим выдающимся изобретателем Томасом Эдисоном. Однако, Эдисон не поддерживал идеи Теслы относительно переменного тока, поэтому их пути разошлись.

Свои теории и идеи Тесла реализует в сотрудничестве с Джорджем Вестингаузом, в его энергетический компании.

В 1895 году была запущена крупнейшая в мире гидроэлектростанция на Ниагарском водопаде, которая была оборудована разработанными Теслой генераторами.

Почти 50 патентов на различные изобретения Вестингауз купил у Теслы за 1 тысячу долларов.

Тесла, не имея особого состояния, умер в 86 лет в номере одного из отелей Нью-Йорка. В 1957 году урну с его прахом перенесли в музей имени изобретателя в Белграде.

В честь Теслы названа единица измерения магнитной индукции в системе СИ.

Зоозащитники и экологи сегодня могут приобщиться к событию, которое посвящено самому большому известному науке грызуну, - Дню капибары.

Капибары внешне напоминают больших морских свинок. Живут эти животные в Южной Америке. В некоторых регионах их разводят ради мяса и меха.

Интересно, что в неволе капибары живут почти вдвое дольше чем в дикой природе.

Еще одно сегодняшнее событие связано с животным миром - День "Не наступите на пчелу". Ее цель - привлечь внимание общества к проблеме вымирания пчел, важности этих насекомых для многих экосистем, сельского хозяйства и тому подобное.

Биологи подсчитали, что за последние 30 лет на нашей планете полностью исчезли 25% видов пчел, при чем, почти половина из них - это именно редкие виды.

Поклонники футбола сегодня могут присоединиться к празднованию Дня рождения футбольного свистка.

Считается, что именно 10 июля 1878 года в Великобритании футбольный арбитр использовал свисток.

Судьей той игры был полицейский. В какой-то момент, когда ситуация на поле была очень напряженная, он воспользовался служебным свистком и таким образом привлек к себе внимание футболистов.

Футбольный свисток упростил общение судей с игроками. Ранее же судьям приходилось привлекать к себе внимание только с помощью голоса или, например, колокольчика. Сначала свистки изготавливали из дерева, позже из металла, а затем перешли на пластиковые.

По церковному календарю сегодня день памяти преподобного Антония Печерского.

Антоний родился на Черниговщине, с юных лет решил посвятить свою жизнь служению Господу и направился на Афон, где принял монашеский постриг.

Через некоторое время вернулся и стал одним из основателей монастырской жизни в Киевской Руси.

Именины 10 июля празднуют Антон, Георгий, Даниил, Степан.