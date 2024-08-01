Все сложно. Совет бизнеса и правительство не смогли прийти к консенсусу по повышению налогов

Состоялся первый раунд консультаций между бизнесом, экспертной средой и властью относительно правительственной инициативы о повышении налогов. Окончательного варианта, в каком виде будет происходить повышение пока нет, консультации по этому поводу будут продолжаться, пишет УНН.

Детали

Заседание Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения, созданного при Президенте Украины в среду встретилась с представителями власти для обсуждения правительственного законопроекта №11416, который предусматривает повышение налогов.

В заседании, которое длилось более 2,5 часа, приняли участие премьер Денис Шмыгаль, первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко, министр финансов Сергей Марченко, глава Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, а также глава Офиса президента Андрей Ермак. Бизнес общался с властью в закрытом режиме - без журналистов.

По результатам встречи премьер Денис Шмыгаль сообщил, что консенсуса достичь пока не удалось.

Договорились, что это начало диалога. Будем совместно работать на базе комитета ВРУ, чтобы найти наиболее эффективные решения в максимально короткие сроки. Бизнес имеет слово и имеет влияние на все эти решения написал он.

В то же время по его словам, власть понимает, что для бизнеса предложенное повышение налогов может быть вызовом.

По словам члена Совета бизнеса - соучредителя monobank Олега Гороховского представители бизнеса во время заседания пытались глубже понять, использовал ли Кабмин все возможности для оптимизации бюджетных расходов и увеличения доходов.

Он добавил, что в ходе общения члены Совета бизнеса отметили несколько вопросов. В частности, выразили опасения, что увеличение налогов приведет к тенизации экономики и уничтожению малого и среднего бизнеса и, в конце концов, будет иметь очень краткосрочный эффект после которого налогов будет собираться даже меньше, чем сейчас.

Кроме того, по его словам, в Совете бизнеса считают, что пока большое количество крупных и очень крупных бизнесов используют дробление на ФЛП, зарплаты в конвертах, дыры в таможне, обход акцизов - не стоит говорить о повышении налогов, а власть должна сфокусироваться на их администрировании и справедливости по их уплате всеми.

Мы говорили об экономической мобилизации, которая может принести миллиарды гривен в бюджет. Мы спрашивали, почему сегодня импортерам в стране живется лучше, чем экспортерам при глубоко отрицательном сальдо внешней торговли. Поставили ряд других вопросов от либерализации рынка виртуальных активов до продажи имущества, конфискованного у россиян, - добавил Гороховский.

Он отметил, что представители Правительства и Минобороны, со своей стороны, объяснили, что дополнительные 500 млрд грн в этом году планируют использовать на зарплаты военным (60%) и закупку оружия, техники и другие расходы (40%).

Получить 500 млрд грн планируется из разных источников:- почти 3/4 - это увеличение внутренних заимствований, а также перевыполнение действующих доходов госбюджета, в том числе за счет детенизации экономики;- около 1/4 - это пересмотр налогов, - отметил Гороховский.

Он добавил, что бизнес и власть договорились продолжить консультации по повышению налогов на следующей неделе в комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. "Все сложно...", - резюмировал Гороховский.

Заставит бизнес уходить в тень. Чем опасна правительственная инициатива повышения налогов

В то же время глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев после встречи с бизнесом намекнул, что чем бы ни завершились консультации, повышения налогов украинцам не избежать.

Обсудили вместе с ведущими аналитическими центрами страны законопроект N11416 КМ о повышении налогов. Конструктивно и с пониманием всех обстоятельств сложного, но безальтернативного решения. Все понимаем, что решение болезненное, но необходимое, - сообщил он.

По словам Гетманцева, больше всего вопросов у членов Совета бизнеса было к повышению военного сбора и введению налога с оборота.

"Вместе с Минфином обсудили возможные альтернативы в виде НДС и отмены некоторых льгот. Поручили Минфину проработать", - отметил глава налогового комитета Рады.

По словам члена Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, пока не понятно будет ли власть сокращать расходы и бороться с тенью в экономике, увеличивая таким образом поступления в госбюджет.

Так и остается непонятным, согласилась ли власть, прежде всего сокращать расходы и направлять усилия на борьбу с теневым сектором. Не похоже. И красивые слова о том, что бизнес имеет влияние на решения - не радуют. Потому что знаю и заранее предвижу, что диалог может и будет, но закончится он решением не в пользу бизнеса, - отметила она.

Напомним

Правительство внесло на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о повышении налогов и изменениях в госбюджет на 2024 год. Кабмин предлагает парламенту повысить ставку военного сбора до 5%, а по некоторым операциям до 30%. Председатель Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев поддержал такую правительственную инициативу, отметив, что других вариантов, чем согласиться на предложение Кабмина повысить отдельные налоги (военный сбор, акцизы, в частности, на топливо и табак), увеличить соответствующую налоговую базу, а также разместить больше ОВГЗ, что также может предусматривать эмиссию НБУ, не видит.

Да это плохое решение, которое будет сдерживать экономическое восстановление, рост доходов граждан и потенциально нести риски для макро-финансовой стабильности. Впрочем, другого пути, чем закрыть разрыв у военных сейчас нет, потому что уже через несколько месяцев мы столкнемся со значительным дефицитом средств на текущее содержание войска, что начнет резко углубляться к концу года, написал Гетманцев.

Глава налогового комитета Рады неоднократно озвучивал идею повышения налогов в Украине. По мнению экономического эксперта Юрия Гаврилечко ликвидация налоговой и таможни и перевод экономики на военные рельсы может быть альтернативой идее Гетманцева о повышении налогов для закрытия бюджетной дыры.

Добавим

Законопроект, который предусматривает повышение налогов раскритиковал ранее заместитель председателя налогового комитета парламента Ярослав Железняк. По его словам, не понятно, почему предлагаются такие изменения налогообложения и на каких расчетах они основываются.

Кроме того, мобильные операторы, работающие в Украине считают, что если парламент поддержит правительственную инициативу и повысит налоги - это будет шагом назад в доступности мобильной связи, которая критически необходима в условиях войны.

Украинцы в опросе, который провел УНН, посоветовали властям в первую очередь заняться борьбой с коррупцией, вместо повышения налогов. Они считают, что увеличение налоговой нагрузки может привести к уменьшению поддержки армии донатами.