Все делается в обход Минобороны и очень дорого? В ГПСУ опровергли мифы о закупке вооружения

В Госпогранслужбе прокомментировали делегирование им полномочий для осуществления оборонных закупок на 23 млрд грн и упреки о якобы отсутствии опыта освоить такой объем финансирования и то, что все делается в обход Минобороны и очень дорого, передает УНН.

Пограничники прокомментировали делегирование Администрации Госпогранслужбы полномочий на выполнение отдельной бюджетной программы в сумме 23 миллиарда гривен для закупки товаров оборонного назначения для нужд Сил обороны. В дальнейшем эти товары должны быть переданы Вооруженным Силам. Соответствующее распоряжение КМУ датировано 29 ноября 2024 года.

Чтобы прояснить вопросы, которые беспокоят общественность, Госпогранслужба разъяснила ситуацию:

Миф №1. У пограничников нет права подобных закупок. Это, "одноразовая" афера, угроза обороноспособности государства.

Реальность. Государственная пограничная служба - составляющая Сил обороны Украины. Имеет сертификат распорядителя средств второго уровня на закупку вооружения и военной техники. Имеет опыт закупок и доверие среди поставщиков вооружения.

Уделяет значительное внимание поставкам боеприпасов, что крайне важно для украинских воинов, которые находятся на передовой.

"Пограничники не только выполняют задачи на границе. Наши подразделения воюют. Для ГПСУ - норма по закону покупать вооружение. Делаем это давно, качественно и вовремя", - утверждает ГПСУ.

Миф №2. Все делается в обход Министерства обороны и очень дорого

Реальность. Нет, не в обход и по максимально низким ценовым предложениям.

ГПСУ постоянно проводит закупки для обеспечения своих подразделений, поскольку не получает поставок с других направлений, а также готова участвовать для обеспечения боеприпасами Сил обороны Украины в случае соответствующего решения МО и Правительства. Что, собственно, и делает.

В вопросе оборонных закупок ГПСУ получила большое доверие от различных структур как в Украине, так и за рубежом.

Учитывая факт, что ГПСУ имеет уважение и зарекомендовала себя как надежный контрагент для иностранных партнеров постоянно получает разнообразные предложения по сотрудничеству в поставках вооружения и техники.

Установленным порядком получения предложения направляются в адрес Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ для детального изучения и принятия соответствующего решения.

В ноябре от Министерства обороны Украины поступило очередное предложение к правительству о делегировании полномочий ГПСУ для осуществления оборонных закупок на 23 млрд грн. Цена стоимости боеприпасов одна из самых низких.

Ценообразование и условия поставки под постоянным контролем соответствующих контролирующих служб Украины.

"Закупки происходят четко в соответствии со всей нормативкой, с соблюдением всех требований. Дешевле и качественнее, чем у других", - заявляет ГПСУ.

Миф №3. пограничники не имеют опыта освоить такой объем финансирования

Реальность. Это не так. Свидетельством этого являются соответствующие заключенные контракты для нужд ГПСУ, а также два решения КМУ в этом году о делегировании полномочий на соответствующие закупки для нужд Сил обороны на сумму 5,8 млрд грн и 31,1 млрд грн.

"Перед принятием решения о закупке представители ГПСУ обязательно выезжают на инспекцию привлекая в том числе представителей ВСУ. Каждая партия поставленного товара проверяется на территории Украины", - пишет ГПСУ.

Заявляется, что все средства по поставкам реализованы. А снаряды уже уничтожают врага.

Миф №4. Деньги хотят вывести на зарубежную "прокладку"

Реальность. Фирма посредник, предоставившая предложения, сертифицирована в НАТО. Имеет многолетний опыт работы на рынке. 3 года сотрудничает с Государственной пограничной службой Украины выступает надежным поставщиком.

Также утверждается, что не имеет никаких невыполненных контрактов с ГПСУ или задержки в доставке товаров. Не имеет задолженностей по выполнению любых поставок перед Силами обороны Украины.

К тому же, правила экспорта вооружения и военной техники в странах ЕС регламентируют прохождение ежегодного аудита, что является одним из основных условий подтверждения ранее выданной лицензии на право осуществления деятельности в этой сфере.

Отмечается, что ГПСУ работает только с проверенными организациями не допуская никаких нарушений.

Миф №5. Фирма посредник не имеет экспортной лицензии

Реальность. Каждый контракт на передачу вооружения и военной техники предусматривает получение экспортной лицензии соответствующих государственных органов в странах экспортерах. Каждая экспортная лицензия передается в службу экспортного контроля Украины, которая ежегодно отчитывается перед Международным органом контроля.

"Одним из условий для получения экспортной лицензии является наличие подписанного контракта и сертификата конечного потребителя. Это типичные условия для всех участников рынка", - информирует ГПСУ.

Миф №6. У пограничников даже нет соответствующего вооружения, чтобы быть экспертами в типах боеприпасов

Реальность. Ложные утверждения об отсутствии у пограничников соответствующего вооружения. Сейчас подразделения ГПСУ обеспечены минометами всех калибров, ствольной артиллерией различных калибров, реактивными системами залпового огня и другими современными средствами поражения.

Сообщается, что они поступили на вооружение подразделений ведомства, в том числе, в рамках закупок по контрактам заключенным ГПСУ для нужд ведомства.

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Дополнение

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, Сергей Згурец заявил, что правительство 29 ноября издало распоряжение в предоставлении Госпогранслужбе 23 миллиарда грн на закупку боеприпасов для ВСУ в обход Агентства оборонных закупок МОУ.