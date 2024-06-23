Число пострадавших в результате вражеского удара управляемыми авиабомбами по Харькову возросло до 8 человек. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает УНН.

Первоначально сообщалось об одном погибшем и четырех пострадавших.

"Один погибший и пятеро пострадавших в результате попадания УАБа в частный жилой дом. Еще трое пострадавших в другом районе города - там удар по детскому учебному заведению", - написал Терехов в своем Телеграм-канале.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеского прилета в частное домовладение загорелся гараж и хозяйственное сооружение.

Напомним, 23 июня около 15 часов в Харькове была объявлена воздушная тревога, местные власти сообщили об атаке города управляемыми авиабомбами. Позже стало известно, что под удар попал частный сектор города.