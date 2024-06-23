Ворожий удар по Харкову: кількість постраждалих зросла, повідомляється про удар по навчальному закладу
Київ • УНН
Вісім людей отримали поранення в результаті удару росіян по місту
Кількість постраждалих в результаті ворожого удару керованими авіабомбами по Харкову зросла до 8 осіб. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає УНН.
Спочатку повідомлялося про одного загиблого і чотирьох постраждалих.
"Один загиблий і пʼятеро постраждалих внаслідок потрапляння КАБа у приватний житловий будинок. Ще троє постраждалих в іншому районі міста - там удар по дитячому навчальному закладу", - написав Терехов у своєму Телеграм-каналі.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в результаті ворожого прильоту в приватне домоволодіння загорівся гараж та господарча споруда.
Нагадаємо, 23 червня близько 15 години у Харкові було оголошено повітряну тривогу, місцева влада повідомила про атаку міста керованими авіабомбами. Пізніше стало відомо, що під удар потрапив приватний сектор міста.