Вражеский обстрел повредил дома и здание ГСЧС в селе на Харьковщине

Ночью на Харьковщине вражеские силы в одном из сел повредили жилые дома, предприятие и здание ГСЧС. Об этом сообщает Малоданиловский поселковый голова Александр Гололобов, передает УНН.

Детали

В ночь на Харьковщине один из вражеских обстрелов попал в село Чайковка. Снаряды упали рядом с частной застройкой, нанеся значительные разрушения. В результате повреждены 4 жилых дома, предприятие и здание ГСЧС.

На месте инцидента работают соответствующие службы, информация о пострадавших уточняется.

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