Вражеский обстрел повредил дома и здание ГСЧС в селе на Харьковщине

ukenru
Эксклюзив
Благотворительный забег, чествование памяти павших героев: как в Броварах отметили День города, который пытались испортить россияне (видео)
  •  105936 просмотра

Благотворительный забег, чествование памяти павших героев: как в Броварах отметили День города, который пытались испортить россияне (видео)

Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные
20 сентября 2024, 18:06  •  146373 просмотра

Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

Эксклюзив
Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется
20 сентября 2024, 15:18  •  145683 просмотра

Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется

Эксклюзив
Демограф: доступ к транзакционной информации банков позволил бы точнее оценить количество населения Украины
20 сентября 2024, 12:47  •  148546 просмотра

Демограф: доступ к транзакционной информации банков позволил бы точнее оценить количество населения Украины

Эксклюзив
АРМА проиграло Верховный Суд и снова потеряло доступ к своим счетам - адвокат
20 сентября 2024, 11:08  •  140903 просмотра

АРМА проиграло Верховный Суд и снова потеряло доступ к своим счетам - адвокат

Эксклюзив
Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья
20 сентября 2024, 07:38  •  124281 просмотра

Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру
20 сентября 2024, 06:50  •  163826 просмотра

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года
20 сентября 2024, 06:39  •  116532 просмотра

Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года

Эксклюзив
АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы
19 сентября 2024, 12:40  •  142672 просмотра

АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия
19 сентября 2024, 12:09  •  221055 просмотра

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Масштабные наводнения в Чаде унесли жизни более 500 человек и оставили 1,7 миллиона пострадавшими

Масштабные наводнения в Чаде унесли жизни более 500 человек и оставили 1,7 миллиона пострадавшими

  •  19401 просмотра
Оккупанты 81 раз обстреляли Сумскую область: 175 взрывов

Оккупанты 81 раз обстреляли Сумскую область: 175 взрывов

  •  19283 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога: жителей просят идти в укрытие

В Киеве объявлена воздушная тревога: жителей просят идти в укрытие

  •  15716 просмотра
Воздушные Силы предупреждают об угрозе авиаударов в прифронтовых областях

Воздушные Силы предупреждают об угрозе авиаударов в прифронтовых областях

  •  13873 просмотра
22 сентября: Всемирный день носорога, Осеннее равноденствие, День белого шоколада

22 сентября: Всемирный день носорога, Осеннее равноденствие, День белого шоколада

  •  31724 просмотра
публикации
Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

20 сентября 2024, 10:43  •  142759 просмотра
Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

20 сентября 2024, 10:13  •  142632 просмотра
Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

20 сентября 2024, 10:08  •  143544 просмотра
Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

20 сентября 2024, 07:24  •  149030 просмотра
Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

20 сентября 2024, 06:50  •  163827 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
22 сентября: Всемирный день носорога, Осеннее равноденствие, День белого шоколада

22 сентября: Всемирный день носорога, Осеннее равноденствие, День белого шоколада

  •  31724 просмотра
Международный день мира, День нулевых выбросов, День мини-гольфа. Что еще можно отметить 21 сентября

Международный день мира, День нулевых выбросов, День мини-гольфа. Что еще можно отметить 21 сентября

21 сентября 2024, 03:03  •  100369 просмотра
Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

20 сентября 2024, 18:06  •  146374 просмотра
Олимпийская чемпионка Ольга Харлан снялась для обложки Playboy Ukraine

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан снялась для обложки Playboy Ukraine

20 сентября 2024, 17:58  •  102638 просмотра
20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

20 сентября 2024, 03:03  •  126238 просмотра
Актуальное
Вражеский обстрел повредил дома и здание ГСЧС в селе на Харьковщине

Вражеский обстрел повредил дома и здание ГСЧС в селе на Харьковщине

Киев  •  УНН

22 сентября 2024, 05:21  •  624 просмотра

Read in English

Ночью войска агрессора обстреляли село Чайковка на Харьковщине. Повреждены 4 жилых дома, предприятие и здание ГСЧС, информация о пострадавших уточняется.

Ночью на Харьковщине вражеские силы в одном из сел повредили жилые дома, предприятие и здание ГСЧС. Об этом сообщает  Малоданиловский поселковый голова Александр Гололобов, передает УНН.

Детали

В ночь на Харьковщине один из вражеских обстрелов попал в село Чайковка. Снаряды упали рядом с частной застройкой, нанеся значительные разрушения. В результате повреждены 4 жилых дома, предприятие и здание ГСЧС.

На месте инцидента работают соответствующие службы, информация о пострадавших уточняется.

Терористи завдали ударів по Харківщині: пошкоджено будинки 21 сентября 2024, 21:57 • 11091 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
kharkivХарьков