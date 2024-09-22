Вражеский обстрел повредил дома и здание ГСЧС в селе на Харьковщине
Киев • УНН
Ночью войска агрессора обстреляли село Чайковка на Харьковщине. Повреждены 4 жилых дома, предприятие и здание ГСЧС, информация о пострадавших уточняется.
Ночью на Харьковщине вражеские силы в одном из сел повредили жилые дома, предприятие и здание ГСЧС. Об этом сообщает Малоданиловский поселковый голова Александр Гололобов, передает УНН.
Детали
В ночь на Харьковщине один из вражеских обстрелов попал в село Чайковка. Снаряды упали рядом с частной застройкой, нанеся значительные разрушения. В результате повреждены 4 жилых дома, предприятие и здание ГСЧС.
На месте инцидента работают соответствующие службы, информация о пострадавших уточняется.
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