Ворожий обстріл пошкодив будинки та будівлю ДСНС у селі на Харківщині
Київ • УНН
Вночі війська агресора обстріляли село Чайківка на Харківщині. Пошкоджено 4 житлові будинки, підприємство та будівлю ДСНС, інформація про постраждалих уточнюється.
Уночі на Харківщині ворожі сили в одному з сіл пошкодили житлові будинки, підприємство та будівлю ДСНС. Про це повідомляє Малоданилівський селищний голова Олександр Гололобов, передає УНН.
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У ніч на Харківщині один із ворожих обстрілів влучив у село Чайківка. Снаряди впали поруч із приватною забудовою, завдавши значних руйнувань. У результаті пошкоджено 4 житлові будинки, підприємство та будівлю ДСНС.
На місці інциденту працюють відповідні служби, інформація про постраждалих уточнюється.
Терористи завдали ударів по Харківщині: пошкоджено будинки 22.09.24, 00:57 • 20038 переглядiв