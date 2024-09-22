Ворожий обстріл пошкодив будинки та будівлю ДСНС у селі на Харківщині

ukenru
10:16 • 32458 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 67679 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 129061 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 172735 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 249083 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 162858 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 140369 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 127958 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 191162 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 77359 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.9 м/с
80 %
749 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 114853 перегляди
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 51242 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 85117 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 61156 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 45944 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 114853 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 249088 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 191164 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 222152 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 552923 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 1213 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 10502 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 16520 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 22946 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 34480 перегляди
Актуальне
Ворожий обстріл пошкодив будинки та будівлю ДСНС у селі на Харківщині

Ворожий обстріл пошкодив будинки та будівлю ДСНС у селі на Харківщині

Київ • УНН

 • 21492 перегляди

Вночі війська агресора обстріляли село Чайківка на Харківщині. Пошкоджено 4 житлові будинки, підприємство та будівлю ДСНС, інформація про постраждалих уточнюється.

Уночі на Харківщині ворожі сили в одному з сіл пошкодили житлові будинки, підприємство та будівлю ДСНС. Про це повідомляє  Малоданилівський селищний голова Олександр Гололобов, передає УНН.

Деталі

У ніч на Харківщині один із ворожих обстрілів влучив у село Чайківка. Снаряди впали поруч із приватною забудовою, завдавши значних руйнувань. У результаті пошкоджено 4 житлові будинки, підприємство та будівлю ДСНС.

На місці інциденту працюють відповідні служби, інформація про постраждалих уточнюється.

Терористи завдали ударів по Харківщині: пошкоджено будинки 22.09.24, 00:57 • 20038 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
derzhavna-sluzhba-ukrainy-z-nadzvychainykh-sytuatsiiДержавна служба України з надзвичайних ситуацій
kharkivХарків

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.86
Bitcoin
$87,378.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.15
Золото
$3,053.79
Ethereum
$2,070.17