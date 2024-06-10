Вражеский дрон атаковал Никополь: есть травмированный

В Никополе Днепропетровской области в результате атаки вражеского дрона получил ранение 45-летний мужчина. Об этом в понедельник сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

В Никополе из-за атаки вражеского дрона пострадал 45-летний мужчина. У него осколочные ранения - написал Лысак.

Лысак рассказал, что мужчине оказали медицинскую помощь. В дальнейшем он будет лечиться амбулаторно.

Также в результате атаки рф разбит микроавтобус.

Глава ОВА отметил, что информация о том, какой еще ущерб нанесли вражеские войска, уточняется.

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