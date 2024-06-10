Ворожий дрон атакував Нікополь: є травмований
Київ • УНН
45-річний чоловік був поранений осколками в результаті атаки ворожого безпілотника в Нікополі Дніпропетровської області.
У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок атаки ворожого дрону отримав поранення 45-річний чоловік. Про це у понеділок повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
У Нікополі через атаку ворожого дрону постраждав 45-річний чоловік. У нього осколкові поранення
Лисак розповів, що чоловіку надали медичну допомогу. Надалі він лікуватиметься амбулаторно.
Також внаслідок атаки рф потрощений мікроавтобус.
Голова ОВА зауважив, що інформація про те, яких ще збитків завдали ворожі війська, уточнюється.
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