Вражеские обстрелы Черниговской области: за неделю 72 удара, 412 взрывов, есть жертва

За прошедшую неделю враг 72 раза обстрелял 26 населенных пунктов Черниговской области, в том числе нанес 16 авиаударов, вызвав 412 взрывов, повреждения гражданской и критической инфраструктуры, ранив 5 мирных жителей и убив 1 человека, сообщил в понедельник глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, пишет УНН.

Детали

"За прошедшую неделю враг 72 раза обстрелял 26 населенных пунктов Черниговской области, во время которых зафиксировано 412 взрывов. В частности противник нанес 16 авиационных ударов", - написал Чаус в Telegram.

По его словам, повреждено около двух десятков зданий гражданской инфраструктуры, а также - объекты критической инфраструктуры.

"К сожалению, пять мирных жителей Черниговщины ранены, один человек погиб", - сообщил Чаус.

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