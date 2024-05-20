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Ворожі обстріли на Чернігівщині: за тиждень 72 удари, 412 вибухів, є жертва

Ворожі обстріли на Чернігівщині: за тиждень 72 удари, 412 вибухів, є жертва

Київ • УНН

 • 17146 перегляди

За минулий тиждень ворог 72 рази обстріляв 26 населених пунктів Чернігівської області, спричинивши 412 вибухів, 16 авіаударів, пошкодження цивільної та критично важливої інфраструктури, поранивши 5 мирних жителів та вбивши 1 особу.

За минулий тиждень ворог 72 рази обстріляв 26 населених пунктів Чернігівської області, у тому числі завдав 16 авіаударів, спричинивши 412 вибухів, пошкодження цивільної та критичної інфраструктури, поранивши 5 мирних жителів та вбивши 1 особу, повідомив у понеділок голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, пише УНН.

Деталі

"За минулий тиждень ворог 72 рази обстріляв 26 населених пунктів Чернігівської області, під час яких зафіксовано 412 вибухів. Зокрема противник наніс 16 авіаційних ударів", - написав Чаус у Telegram.

З його слів, пошкоджено близько двох десятків будівель цивільної інфраструктури, а також - об’єкти критичної інфраструктури.

"На жаль, п’ять мирних мешканців Чернігівщини поранено, одна людина загинула", - повідомив Чаус.

Окупанти обстріляли з мінометів чотири села на прикордонні Чернігівщини: зафіксовано 51 вибух20.05.24, 11:59 • 17482 перегляди

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