Ворожі обстріли на Чернігівщині: за тиждень 72 удари, 412 вибухів, є жертва
Київ • УНН
За минулий тиждень ворог 72 рази обстріляв 26 населених пунктів Чернігівської області, спричинивши 412 вибухів, 16 авіаударів, пошкодження цивільної та критично важливої інфраструктури, поранивши 5 мирних жителів та вбивши 1 особу.
За минулий тиждень ворог 72 рази обстріляв 26 населених пунктів Чернігівської області, у тому числі завдав 16 авіаударів, спричинивши 412 вибухів, пошкодження цивільної та критичної інфраструктури, поранивши 5 мирних жителів та вбивши 1 особу, повідомив у понеділок голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, пише УНН.
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"За минулий тиждень ворог 72 рази обстріляв 26 населених пунктів Чернігівської області, під час яких зафіксовано 412 вибухів. Зокрема противник наніс 16 авіаційних ударів", - написав Чаус у Telegram.
З його слів, пошкоджено близько двох десятків будівель цивільної інфраструктури, а також - об’єкти критичної інфраструктури.
"На жаль, п’ять мирних мешканців Чернігівщини поранено, одна людина загинула", - повідомив Чаус.
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