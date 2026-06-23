Вражеская атака на Кривой Рог унесла жизнь человека, есть раненые

В результате атаки рф на Кривой Рог один человек погиб, трое ранены, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, пишет УНН.

Один человек погиб в результате вражеской атаки на Кривой Рог. Трое человек пострадали. Им оказывают необходимую медпомощь - написал Ганжа.

Напомним

россия сегодня нанесла ракетный удар баллистикой по Кривому Рогу, повредив промышленную инфраструктуру.