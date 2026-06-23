Вражеская атака на Кривой Рог унесла жизнь человека, есть раненые
Киев • УНН
В результате ракетного удара рф по Кривому Рогу погиб один человек, еще трое получили ранения. Повреждена промышленная инфраструктура города.
В результате атаки рф на Кривой Рог один человек погиб, трое ранены, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, пишет УНН.
Один человек погиб в результате вражеской атаки на Кривой Рог. Трое человек пострадали. Им оказывают необходимую медпомощь
Напомним
россия сегодня нанесла ракетный удар баллистикой по Кривому Рогу, повредив промышленную инфраструктуру.