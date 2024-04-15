Враг за сутки убил одного жителя Донетчины, еще двоих ранил

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На Николаевщине оккупанты ударили дронами и артой по общине
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Еще плюс 770 оккупантов и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
На фронте произошло 54 боевых столкновения - Генштаб
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Сегодня День борьбы с сахарным диабетом І типа: сколько детей в Украине страдают этим недугом
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Один житель Донецкой области погиб и еще двое получили ранения в результате российских обстрелов за прошедшие сутки.
В Херсонской области россияне попали по критической инфраструктуре и газопроводам, 3 раненых - ОВА
Российские войска обстреляли жилые районы Херсонской области, повредив здания и инфраструктуру, в результате чего 3 человека получили ранения.
Взрыв ночью был в Днепровском районе, враг нанес удар по инфраструктуре - ОВА
Российские войска атаковали Никопольский район с применением беспилотников и тяжелой артиллерии, повредив частный дом, но обошлось без жертв, а также нанесли удар по инфраструктуре - взрыв был в Днепровском районе.
На Запорожье в результате обстрела россиян погибла женщина
Одна женщина погибла и один мужчина получил ранения в результате российского обстрела населенных пунктов Запорожской области. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.
На Николаевщине оккупанты ударили дронами и артой по общине
14-15 апреля россияне атаковали Куцурубскую общину в Николаевской области с помощью беспилотников и артиллерии, но о жертвах не сообщалось.
В Нью-Йорке в результате стрельбы погибли двое офицеров
Двое правоохранителей были застрелены во время реагирования на сообщение об угоне автомобиля в Салине, округ Онондага, штат Нью-Йорк, а стрелок также погиб.
Еще плюс 770 оккупантов и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 454 420 человек личного состава и 7180 танков.
На фронте произошло 54 боевых столкновения - Генштаб
За прошедшие сутки произошло 54 боевых столкновения. В общем, враг нанес 8 ракетных и 85 авиационных ударов, совершил 98 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Силы обороны Украины нанесли 22 авиаудара по оккупантам - Генштаб
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли 22 удара по скоплениям российской живой силы, вооружения и военной техники, а также уничтожили 5 пунктов управления и 1 склад боеприпасов противника.
Сегодня День борьбы с сахарным диабетом І типа: сколько детей в Украине страдают этим недугом
По данным медиков, примерно 5-10% людей в мире с сахарным диабетом имеют именно І тип. Обычно он развивается у детей и подростков. Считается, что этот тип диабета является результатом аутоиммунной реакции организма.