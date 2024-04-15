Враг за сутки убил одного жителя Донетчины, еще двоих ранил

В результате российских обстрелов за прошедшие сутки в Донецкой области погиб один местный житель, еще двое получили ранения. Об этом в понедельник сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

За 14 апреля россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Очеретино. Еще 2 человека в области за сутки получили ранения - написал Филашкин в соцсетях.

Дополнение

Общее количество жертв россиян с 24 февраля 2022 года составляет 1916 погибших и 4803 раненых. Данные указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

В Херсонской области россияне попали по критической инфраструктуре и газопроводам, 3 раненых - ОВА