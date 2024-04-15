В Херсонской области россияне попали по критической инфраструктуре и газопроводам, 3 раненых - ОВА

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли жилые районы, повредив дома, попав в объект критической инфраструктуры и газопроводы, 3 человека получили ранения, сообщил в понедельник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки противник обстреливал Кизомыс, Велетенское, Белозерку, Понятовку, Садовое, Никольское, Берислав, Дудчаны, Качкаровку, Одрадокаменку, Казацкое и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 3 многоэтажки и 15 частных домов.

Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры и газопроводы. Утечка газа перекрыта, пожара и угроз нет. Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения - отметил Прокудин в Telegram.

Херсонская область: россияне ударили дроном по Одрадокомьянке, ранены два человека