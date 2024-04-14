Херсонская область: россияне ударили дроном по Одрадокомьянке, ранены два человека

На Херсонщине из-за атаки российских бпла травмированы два человека в Одрадокомьянке. Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает УНН.

Сегодня днем оккупанты ударили FPV-дроном по Одрадокаменке Тягинской громады. Травмы получили два человека. У мужчины 1980 года рождения - легкое ранение спины. У женщины 1950 года рождения - контузия. - рассказали в ОВА.

Детали

Отмечается, что обоим пострадавшим медики оказали помощь на месте. От госпитализации они отказались.

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Напомним

Этой ночью жители Херсона проснулись от громких взрывов. российские войска в очередной раз обстреляли жилые кварталы. В частности, россияне попали в многоэтажку, в результате чего один человек получил ранения.