Враг за сутки атаковал 7 населенных пунктов Донетчины: обстреливал из "Смерчей", ударял авиабомбами и ракетами "С-300"

российские войска в течение суток обстреляли Донецкую область 1934 раза. Ударили по 7 населенным пунктам области, в частности, ракетами "С-300", авиабомбами и из РСЗО "Смерч". Об этом в понедельник сообщила полиция Донецкой области, передает УНН.

Детали

Как сообщается, под вражеским ударом находились 7 населенных пунктов: города Покровск, Селидово, Торецк, поселки Очеретино, Щербиновка, села Котлино, Предтечино.

Повреждены 63 гражданских объекта - 30 жилых домов, три здания учебного заведения, 6 хозяйственных сооружений, 14 автомобилей, сельхозтехнику.

россияне нанесли авиаудар по Очеретино - погибла женщина, еще двое гражданских травмированы. Повреждены три пятиэтажки.

По Котлино оккупанты ударили ракетой (бомбой) "Гром-Е1" - повредили 15 частных домов.

Селидово войска рф атаковали управляемой авиабомбой "УМПБ Д-30 СМ" и четырьмя ракетами "С-300". Разрушениям подверглись 5 многоквартирных и 2 частных дома, инфраструктура учебного заведения и аграрного предприятия.

Авиаударом в Щербиновке повреждены три частных дома.

Окрестности Покровска россияне обстреляли из РСЗО "Смерч" - пострадали многоквартирный дом и автомобиль.

На Запорожье в результате обстрела россиян погибла женщина