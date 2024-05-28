Враг утром ударил по Очакову на Николаевщине: попал в магазин и фитнес-зал

российские оккупанты сегодня утром ударили дронами по гражданскому объекту Очакова Николаевской области, попали в здание, в котором находится магазин и фитнес-зал, возникли пожары. Об этом сообщили во вторник в ГСЧС, передает УНН.

Сегодня утром российские дроны атаковали город Очаков. Враг попал в двухэтажное здание, в котором находится магазин и фитнес-зал, которые не эксплуатируются из соображений безопасности. Возник пожар - говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали возгорание.

Информация о пострадавших не поступала.

Дополнение

Накануне, в понедельник, 27 мая, в 14:00 российская армия нанесла ракетный удар по гражданским объектам в городе Снигиревка Снигиревской громады Николаевской области. Три человека погибли, шестеро пострадали, среди которых трое несовершеннолетних.