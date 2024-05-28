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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг утром ударил по Очакову на Николаевщине: попал в магазин и фитнес-зал

Враг утром ударил по Очакову на Николаевщине: попал в магазин и фитнес-зал

Киев  •  УНН

28 мая 2024, 07:56  •  10464 просмотра

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Российские беспилотники атаковали гражданское здание с магазином и фитнес-центром в Очакове Николаевской области, вызвав пожар.

российские оккупанты сегодня утром ударили дронами по гражданскому объекту Очакова Николаевской области, попали в здание, в котором находится магазин и фитнес-зал, возникли пожары. Об этом сообщили во вторник в ГСЧС, передает УНН

 Сегодня утром российские дроны атаковали город Очаков. Враг попал в двухэтажное здание, в котором находится магазин и фитнес-зал, которые не эксплуатируются из соображений безопасности. Возник пожар

- говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали возгорание.

 Информация о пострадавших не поступала.

Дополнение 

Накануне, в понедельник, 27 мая, в 14:00 российская армия нанесла ракетный удар по гражданским объектам в городе Снигиревка Снигиревской громады Николаевской области. Три человека погибли, шестеро пострадали, среди которых трое несовершеннолетних.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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