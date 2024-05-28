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Ворог вранці вдарив по Очакову на Миколаївщині: поцілив в магазин і фітнес-зал

Ворог вранці вдарив по Очакову на Миколаївщині: поцілив в магазин і фітнес-зал

Київ • УНН

 • 18723 перегляди

Російські безпілотники атакували цивільну будівлю з магазином і фітнес-центром в Очакові Миколаївської області, спричинивши пожежу.

російські окупанти сьогодні вранці вдарили дронами по цивільному об'єкту Очакова Миколаївської області, влучили в будівлю, в якій знаходиться магазин і фітнес-зал, виникли пожежі. Про це повідомили у вівторок у ДСНС, передає УНН

 Сьогодні зранку російські дрони атакували місто Очаків. Ворог поцілив у двоповерхову будівлю, в якій знаходиться магазин і фітнес-зал, що не експлуатуються з міркувань безпеки. Виникла пожежа

- йдеться у повідомленні.

Рятувальники ліквідували загорання.

 Інформація про постраждалих не надходила.

Доповнення 

Напередодні, у понеділок, 27 травня, о 14:00 російська армія завдала ракетного удару по цивільних об’єктах у місті Снігурівка Снігурівської громади на Миколаївщині. Троє людей загинуло, шестеро постраждали, серед яких троє неповнолітніх.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
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