Ворог вранці вдарив по Очакову на Миколаївщині: поцілив в магазин і фітнес-зал
Київ • УНН
Російські безпілотники атакували цивільну будівлю з магазином і фітнес-центром в Очакові Миколаївської області, спричинивши пожежу.
російські окупанти сьогодні вранці вдарили дронами по цивільному об'єкту Очакова Миколаївської області, влучили в будівлю, в якій знаходиться магазин і фітнес-зал, виникли пожежі. Про це повідомили у вівторок у ДСНС, передає УНН.
Сьогодні зранку російські дрони атакували місто Очаків. Ворог поцілив у двоповерхову будівлю, в якій знаходиться магазин і фітнес-зал, що не експлуатуються з міркувань безпеки. Виникла пожежа
Рятувальники ліквідували загорання.
Інформація про постраждалих не надходила.
Доповнення
Напередодні, у понеділок, 27 травня, о 14:00 російська армія завдала ракетного удару по цивільних об’єктах у місті Снігурівка Снігурівської громади на Миколаївщині. Троє людей загинуло, шестеро постраждали, серед яких троє неповнолітніх.