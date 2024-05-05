Враг ударил по Херсонщине: один человек ранен; повреждены дома, учебное заведение и авто

На Херсонщине оккупанты совершили авиаудары и обстрелы по ряду населенных пунктов. Повреждены многоэтажки, частный дом, учебное заведение и автомобиль. Один человек получил ранения. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

российские военные нанесли авиаудары и обстрелы по ряду населенных пунктов Херсонской области. Среди пострадавших населенных городов и сел - Антоновка, Понятовка, Станислав, Приднепровское, Ингулец, Томина Балка, Инженерное, Садовое, Берислав и Михайловка.

В результате нанесенных ударов повреждены жилые кварталы, включая две многоэтажки и частный дом. Также были зафиксированы попадания в учебное заведение и частный автомобиль.

К сожалению, один человек получил ранения в результате этих нападений.

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