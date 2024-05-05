Ворог вдарив по Херсонщині: одна людина поранена; пошкоджено будинки, навчальний заклад і авто
Київ • УНН
У Херсонській області російські війська завдали авіаударів та обстріляли кілька населених пунктів, пошкодивши житлові будинки, школу та автомобіль, внаслідок чого одна людина отримала поранення.
На Херсонщині окупанти здійснили авіаудари та обстріли по ряду населених пунктів. Пошкоджено багатоповерхівки, приватний будинок, навчальний заклад і автомобіль. Одна людина отримала поранення. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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російські військові нанесли авіаудари та обстріли по ряду населених пунктів Херсонської області. Серед постраждалих населених міст і сіл - Антонівка, Понятівка, Станіслав, Придніпровське, Інгулець, Томина Балка, Інженерне, Садове, Берислав та Михайлівка.
У результаті нанесених ударів пошкоджено житлові квартали, включаючи дві багатоповерхівки та приватний будинок. Також були зафіксовані влучання в навчальний заклад та приватний автомобіль.
На жаль, одна людина отримала поранення у результаті цих нападів.
Ворожі БпЛА прямують у бік Дніпропетровщини з Херсонщини04.05.24, 23:45 • 23051 перегляд