Трое жителей Донетчины погибли и еще шесть получили ранения в результате обстрелов российских войск 23 июля. Враг ударил по 7 населенным пунктам области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

По данным правоохранителей, за сутки россия нанесла 2682 удара по линии фронта и жилому сектору области.

Враг направил огонь на 7 населенных пунктов: города Горняк, Константиновка, Курахово, Лиман, села Заря, Мариновка, Сонцовка.

Повреждены 33 гражданских объекта - 29 жилых домов, магазин, автомобили.

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По Лиману россияне ударили авиабомбой "УМПБ Д-30 СН" и из ОТРК "Искандер-М", убили трех пожилых людей - двух мужчин и женщину. Еще трое жителей получили ранения, повреждены 19 частных домов и магазин.

В Мариновке вражеский дрон травмировал трех гражданских лиц и повредил автомобиль.

Сонцовку оккупанты обстреляли из РСЗО "Смерч", разрушениям подверглись 5 домов.