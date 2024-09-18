Аналитики Deep State обновили карту боевых действий на фронте. Враг продвинулся возле Стельмаховки, в Гродовку и Украинское, продолжаются бои в районе Желанного Первого.
Аналитики обновили карту боевых действий на фронте. Карта боевых действий обновлена. Об этом информирует аналитический Telegram-канал Deep State, передает УНН.
Детали
В частности, враг продвинулся возле Стельмаховки, в Гродовку и Украинскую.
Продолжаются бои в районе Желанного Первого.
Сили оборони контролюють ще 3 населені пункти на Курщині, - Deep State18 августа 2024, 21:43 • 33967 просмотров