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«Между желанием и действием есть большая разница": Либанова о желании 80% молодежи выехать за границу
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«Между желанием и действием есть большая разница": Либанова о желании 80% молодежи выехать за границу

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Адвокат о делах по защите деловой репутации: успех исков зависит от экспертиз
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Адвокат о делах по защите деловой репутации: успех исков зависит от экспертиз

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Главного юриста НБУ не могут отстранить от должности из-за того, что ему до сих пор не объявлено о подозрении - адвокат
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Главного юриста НБУ не могут отстранить от должности из-за того, что ему до сих пор не объявлено о подозрении - адвокат

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Ментальное здоровье: некоторые ветераны еще стесняются обращаться за помощью
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Ментальное здоровье: некоторые ветераны еще стесняются обращаться за помощью

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НАПК выясняет, был ли совместный быт у и.о. замглавы ГНС Сокура с его сожительницей, данные о которой он годами не декларировал
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НАПК выясняет, был ли совместный быт у и.о. замглавы ГНС Сокура с его сожительницей, данные о которой он годами не декларировал

"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ
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"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ

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Международный аудит НАБУ: эксперт сомневается в реальных изменениях и улучшении работы бюро
16 сентября 2024, 14:45  •  102799 просмотра

Международный аудит НАБУ: эксперт сомневается в реальных изменениях и улучшении работы бюро

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Защиты не будет. Совет судей не нашел оснований, чтобы встать на защиту судьи, который заявлял о давлении со стороны Гетманцева
16 сентября 2024, 10:45  •  107308 просмотра

Защиты не будет. Совет судей не нашел оснований, чтобы встать на защиту судьи, который заявлял о давлении со стороны Гетманцева

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От загрязнения воздуха и воды до исчезновения некоторых видов растений и животных - эксперты КНИИСЭ об основных последствиях экологических преступлений рф
16 сентября 2024, 10:16  •  107638 просмотра

От загрязнения воздуха и воды до исчезновения некоторых видов растений и животных - эксперты КНИИСЭ об основных последствиях экологических преступлений рф

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Репутационные иски: судья в отставке рассказал о сложности дел о защите чести и достоинства
16 сентября 2024, 09:53  •  103846 просмотра

Репутационные иски: судья в отставке рассказал о сложности дел о защите чести и достоинства

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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