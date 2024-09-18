Ворог просунувся біля Стельмахівки, Гродівки та Українська - Deep State
Київ • УНН
Аналітики Deep State оновили мапу бойових дій на фронті. Ворог просунувся біля Стельмахівки, в Гродівці та Українську, тривають бої в районі Желанного Першого.
Аналітики оновили мапу бойових дій на фронті. Мапу бойових дій оновлено. Про це інформує аналітичний Telegram-канал Deep State, передає УНН.
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Зокрема, ворог просунувся біля Стельмахівки, в Гродівці та Українську.
Тривають бої в районі Желанного Першого.
Сили оборони контролюють ще 3 населені пункти на Курщині, - Deep State19.08.24, 00:43 • 34261 перегляд