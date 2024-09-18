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Ворог просунувся біля Стельмахівки, Гродівки та Українська - Deep State

Ворог просунувся біля Стельмахівки, Гродівки та Українська - Deep State

Київ • УНН

 • 19184 перегляди

Аналітики Deep State оновили мапу бойових дій на фронті. Ворог просунувся біля Стельмахівки, в Гродівці та Українську, тривають бої в районі Желанного Першого.

Аналітики оновили мапу бойових дій на фронті. Мапу бойових дій оновлено. Про це інформує аналітичний Telegram-канал Deep State, передає УНН.

Деталі

Зокрема, ворог просунувся біля Стельмахівки, в Гродівці та Українську.

Тривають бої в районі Желанного Першого.

Сили оборони контролюють ще 3 населені пункти на Курщині, - Deep State19.08.24, 00:43 • 34261 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаПолітика

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