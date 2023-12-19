Враг под вечер ударил по Купянску, есть раненый

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли более 20 населенных пунктов в Харьковской области, под вечер ударили по Купянску, есть раненый человек, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

В 21:15 в результате вражеского обстрела города Купянск повреждены частные дома. Ранения получил мужчина 1971 г.р. Пострадавшего с взрывной травмой, осколочными ранениями госпитализировали. Состояние - средней тяжести - написал Синегубов в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, в течение суток артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов Харьковской области, в частности: Бологовка, Строевка, Каменка, Тополя, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Ковалевка, Берестовое Купянского района.

В частности, в 08:18 произошел вражеский обстрел села Казачья Лопань Харьковского района. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

В 00:30 произошел вражеский обстрел села Кондрашовка Купянского района. Поврежден дом. Без пострадавших.

"ВСУ отбили 9 атак врага возле Синьковки и Петропавловки Купянского района", - сообщил глава ОВА.

Напомним

Силы обороны в ночь на 19 декабря уничтожили в Хмельницкой области два из двух запущенных российскими войсками ударных дронов типа Shahed.