Враг пытался прорвать украинскую оборону возле 6 населенных пунктов на Кураховском направлении - Генштаб

На фронте за прошедшие сутки, 3 декабря, произошло 192 боевых столкновения. Самые активные бои были на Кураховском и Покровском направлениях, где Силы обороны отразили 88 атак врага. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8 утра среды, передает УНН.

Детали

По имеющейся информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 64 авиационных удара, сбросив 84 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, совершил около 4900 обстрелов, из них 172 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 2119 дронов-камикадзе.

Три удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника нанесли за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении враг шесть раз проводил наступательные и штурмовые действия в районах Волчанска, Глубокого и в направлении Казачьей Лопани.

На Лиманском направлении наши войска остановили девять атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах населенных пунктов Первомайское, Новоегоровка, Грековка, Ямполовка и Терны.

Три атаки захватчиков отбили украинские подразделения на Краматорском направлении, противник пытался продвинуться вперед к Ступочкам, Белой Горе и в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг три раза пытался продвинуться вперед в районах Торецка и Нелиповки.

44 атаки, такое количество за минувшие сутки отбили наши защитники на Покровском направлении. Враг пытался продвинуться неподалеку Миролюбовки, Лисовки, Луча, Даченского, Чумацкого и Новопустинки.

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Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах Сонцовки, Зари, Дальнего, Курахово, Елизаветовки и Анновки оккупанты 44 раза пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

На Времовском направлении наши защитники остановили 25 атак противника в районах Константинопольского, Сухих Ялов, Раздольного, Макаровки и Новодаровки.

На Ореховском направлении вражеские подразделения четыре раза пытались продвинуться в районах Роботино, Новоданиловки и Новоандреевки

На Приднепровском направлении захватчики семь раз безрезультатно атаковали позиции наших войск.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за минувшие сутки нанес пять авиаударов, применив шесть управляемых авиабомб; также украинские защитники отбили тридцать вражеских атак.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.

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