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В министерстве обороны рф заявили об атаке БПЛА на 6 регионов: громко было возле авиабазы

В министерстве обороны рф заявили об атаке БПЛА на 6 регионов: громко было возле авиабазы

Киев  •  УНН

 • 6362 просмотра

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В шести регионах рф сообщили о работе ПВО в ночь на 4 декабря. Самые громкие взрывы были слышны в рязани возле военной авиабазы и в Новороссийске.

Жители российского рязани в ночь на 4 декабря сообщали о взрывах в районе, где расположена авиабаза. Также взрывы слышали в новороссийске. Тем временем в минобороны рф сообщили о якобы сбитии 25 дронов над шестью регионами. Об этом пишет УНН.

Детали

Как пишет Astra, взрывы в рязани прозвучали в районе дягилево - там базируется российская авиабаза.

Момент одного из взрывов попал на видео.

Губернатор рязанской области павел малков сообщил, что "силами ПВО минобороны над территорией рязанской области сбиты три беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет"

Кроме того, жители нновороссийска и пригорода сообщили о взрывах, глава города написал о работе ПВО.

В свою очередь в минобороны рф заявили, что в течение ночи средствами ПВО якобы перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотника. Шесть БПЛА - над территорией ростовской области, пять - над брянской, четыре - над белгородской, три - над рязанской, один - над астраханской, пять - над краснодарским краем.

Генштаб подтвердил поражение российской нефтебазы "атлас" и уничтожение "Бук-М3"29 нояб. 2024, 09:00 • 17924 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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