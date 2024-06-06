Враг обстрелял поселок Приозерное на Херсонщине: двое раненых

русские войска 6 июня в полдень обстреляли из артиллерии поселок Приозерное, в результате чего два человека получили ранения. Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает УНН.

В полдень российская армия из артиллерии обстреляла поселок Приозерное. в результате вражеского удара пострадали два человека, которые находились на улице - говорится в сообщении НОВА.

Как сообщается, 45-летняя женщина получила взрывную травму и ранение брюшной полости. У 49-летнего мужчины диагностировали взрывную травму, осколочные ранения руки и ноги.

Обоих пострадавших доставили в больницу в среднем состоянии тяжести.

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