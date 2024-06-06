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Ворог обстріляв селище Приозерне на Херсонщині: двоє поранених

Київ • УНН

 • 14872 перегляди

Двоє людей отримали поранення в результаті обстрілу російськими військами села Приозерне Херсонської області 6 червня.

російські  війська 6 червня опівдні обстріляли з артилерії селище Приозерне, внаслідок чого двоє людей отримали поранення. Про це повідомили у Херсонській ОВА, передає УНН

Опівдні російська армія з артилерії обстріляла селище Приозерне.  Внаслідок ворожого удару постраждали двоє людей, які перебували на вулиці

- йдеться у повідомленні ОВА.

Як повідомляється, 45-річна жінка отримала вибухову травму та поранення черевної порожнини. У 49-річного чоловіка діагностували вибухову травму, уламкові поранення руки та ноги. 

Обох потерпілих доставили до лікарні у середньому стані тяжкості.

росіяни вночі вдарили по Херсону: горів недіючий будівельний гіпермаркет06.06.24, 09:58 • 27338 переглядiв

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