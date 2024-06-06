Ворог обстріляв селище Приозерне на Херсонщині: двоє поранених
Київ • УНН
Двоє людей отримали поранення в результаті обстрілу російськими військами села Приозерне Херсонської області 6 червня.
російські війська 6 червня опівдні обстріляли з артилерії селище Приозерне, внаслідок чого двоє людей отримали поранення. Про це повідомили у Херсонській ОВА, передає УНН.
Опівдні російська армія з артилерії обстріляла селище Приозерне. Внаслідок ворожого удару постраждали двоє людей, які перебували на вулиці
Як повідомляється, 45-річна жінка отримала вибухову травму та поранення черевної порожнини. У 49-річного чоловіка діагностували вибухову травму, уламкові поранення руки та ноги.
Обох потерпілих доставили до лікарні у середньому стані тяжкості.
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