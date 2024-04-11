Враг ночью ударил четырьмя ракетами по Селидовому в Донецкой области: есть повреждения в промышленной зоне

Армия рф ночь на 11 апреля российские войска ударили по Селидово Донецкой области четырьмя ракетами, в результате чего зафиксированы повреждения в промышленной зоне. Предварительно, обошлось без пострадавших. За минувшие сутки в результате российских атак на Донетчину двое местных жителей получили ранения, сообщили в четверг в областной полиции, передает УНН.

В ночь на 11 апреля российские войска ударили по Селидово четырьмя ракетами из ЗРК "С-300". Есть повреждения в промышленной зоне. По предварительным данным, люди не пострадали - говорится в сообщении полиции.

Также, как сообщается, в течение суток Донецкая область подверглась 1637 вражеским обстрелам. Попадания зафиксированы в 9 населенных пунктах: городах Красногоровка, Курахово, Торецк, поселках Острое, Кураховка, Нью-Йорк, Очеретино, селах Галициновка, Новоселовка Первая.

Повреждены 14 жилых домов и объект критической инфраструктуры.

В результате артиллерийских обстрелов ранения получили двое гражданских - в Красногоровке и Новоселовке Первой, повреждены частные дома.

Управляемую авиабомбу "КАБ-250" россия сбросила вчера на Торецк - разрушила резервуар для накопления воды. Сегодня ночью россияне нанесли по городу еще один бомбовый удар, повредили магазин.

Также Очеретино подверглось вражескому авиаудару - разрушены три частных дома.

В Херсонской области ночью сбили два "шахеда", россияне попали в критическую инфраструктуру и газопровод, ранен ребенок - ОВА