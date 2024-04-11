В Херсонской области ночью сбили два "шахеда", россияне попали в критическую инфраструктуру и газопровод, ранен ребенок - ОВА

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 11 населенных пунктов, в том числе Херсон, повредив 5 домов, попав в объект критической инфраструктуры, газопровод, ранив ребенка. ПВО ночью уничтожила два вражеских ударных дрона типа Shahed в регионе. Об этом сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки противник обстреливал Белозерку, Приднепровское, Камышаны, Антоновку, Садовое, Ульяновку, Никольское, Дудчаны, Качкаровку, Осокоровку и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 5 частных домов.

Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, сельхозтехнику, частный автомобиль и газопровод. Утечка газа перекрыта, пожара и угроз нет. Из-за российской агрессии один ребенок получил ранения - написал Прокудин в Telegram.

"Во время ночной дроновой атаки силам противовоздушной обороны Украины на территории нашей области уничтожили 2 "Shahed-131/136", - отметил глава ОВА.

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