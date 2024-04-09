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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
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Враг ночью атаковал энергетическую инфраструктуру в Полтавской и Львовской областях, Харьковская область до сих пор на графиках - Минэнерго

Ночью враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры, а именно - высоковольтные подстанции в Полтавской и Львовской областях.

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"Готовила новые удары рф по Харьковщине": СБУ задержала российскую информаторшу

Служба безопасности Украины задержала вражескую информаторку, которая готовила новые российские удары на Харьковщине.

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"Готовила новые удары рф по Харьковщине": СБУ задержала российскую информаторшу

Спецпрокурор призывает суд США отклонить предложение Трампа о неприкосновенности

Специальный прокурор Джек Смит призвал Верховный суд США отклонить просьбу Трампа об иммунитете от судебного преследования за попытки отменить выборы 2020 года, ссылаясь на принцип, что "никто не стоит над законом".

Новости Мира •   •  2952 просмотра
Спецпрокурор призывает суд США отклонить предложение Трампа о неприкосновенности

В Черном море не наблюдается присутствие кораблей врага - Гуменюк

Кораблей противника в Черном море не наблюдается, поскольку они находятся в своем пункте базирования, сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины.

Война •   •  3924 просмотра
В Черном море не наблюдается присутствие кораблей врага - Гуменюк

В Николаеве в многоэтажке произошел пожар: спасатели эвакуировали 40 человек

В результате короткого замыкания электросети в счетчике произошел пожар в девятиэтажном доме в Николаеве. Спасатели эвакуировали 40 человек, среди них - один ребенок.

Общество •   •  4620 просмотра
В Николаеве в многоэтажке произошел пожар: спасатели эвакуировали 40 человек

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

Правоохранителю, которого подозревают в убийстве 16-летнего подростка на станции фуникулера в Киеве, сегодня будет подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Киев •   •  23967 просмотра
Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

Госдеп: США обеспокоены последними усилиями Китая помочь россии

США выразили обеспокоенность недавними усилиями Китая, направленными на помощь россии в восстановлении ее оборонно-промышленной базы. Пекин помогает поставлять компоненты, которые увеличивают возможности россии для нападения на Украину.

Новости Мира •   •  6855 просмотра
Госдеп: США обеспокоены последними усилиями Китая помочь россии

Враг не прекращает террор, пытается повредить инфраструктуру: Гуменюк о последствиях ночной атаки

россияне осуществили ночные атаки с использованием "шахедов", пытаясь нанести ущерб инфраструктуре и гражданскому населению, но украинские средства ПВО сбили 20 беспилотников в разных регионах.

Общество •   •  9344 просмотра
Враг не прекращает террор, пытается повредить инфраструктуру: Гуменюк о последствиях ночной атаки

Казахстан заявляет, что не готовит чрезвычайные запасы бензина для россии

Представитель Минэнерго Казахстана заявил для СМИ, что страна не получала от рф запроса на подготовку запасов бензина.

Новости Мира •   •  9829 просмотра
Казахстан заявляет, что не готовит чрезвычайные запасы бензина для россии

Олимпиада 2024 в Париже: Эйфелеву башню декорируют олимпийскими кольцами

Эйфелева башня в Париже будет украшена олимпийскими кольцами размером 29 м в ширину и 15 м в высоту, символизирующими 5 континентов, которые будут участвовать в Олимпийских играх 2024 года.

Новости Мира •   •  8830 просмотра
Олимпиада 2024 в Париже: Эйфелеву башню декорируют олимпийскими кольцами