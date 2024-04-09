Враг ночью атаковал энергетическую инфраструктуру в Полтавской и Львовской областях, Харьковская область до сих пор на графиках - Минэнерго

Враг ночью атаковал объекты энергетической инфраструктуры - высоковольтные подстанции в Полтавской и Львовской областях, действуют графики отключений в Харьковской области. Об этом сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.

Последствия вражеских обстрелов

"Ночью враг атаковал высоковольтную подстанцию в Полтавской области - на территории возникло возгорание, которое было ликвидировано силами ГСЧС, пострадавших нет. Есть повреждения оборудования", - сообщили в Минэнерго.

"Также была атакована высоковольтная подстанция во Львовской области - зафиксировано возгорание оборудования. Пострадавших нет. Продолжается осмотр и уточнение последствий ночных атак", - отметили в министерстве.

Из-за боевых действий в Днепропетровской области, как сообщается, одновременно отключились две высоковольтные воздушные линии, при этом обесточился промышленный объект. Потребители запитаны.

Генерация, передача и потребление

"За прошедшие сутки из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи применялись графики отключений в Харьковской области. Сегодня утром в Харьковской области также действуют графики отключений", - сообщили в Минэнерго.

Днем, как сообщается, в энергосистеме Украины возникал профицит, излишки электроэнергии поставлялись в Польшу. Также из-за солнечной погоды и соответственно активной выработки электроэнергии СЭС оператор системы передачи ограничивал производство электроэнергии из ВИЭ.

В пиковые вечерние часы потребления в течение двух часов на запрос оператора системы передачи происходили экстренные поставки электроэнергии из Польши, Румынии и Словакии, добавили в ведомстве.

"Энергосистема Украины работает стабильно и сбалансировано", - указали в Минэнерго.

Состояние сетей

Из-за технических нарушений на высоковольтной подстанции во Львовской области, как сообщается, произошло обесточивание железной дороги (нарушений движения поездов не было) и промышленности. При этом снизили генерацию объекты СЭС. В течение часа электроснабжение восстановлено всем потребителям.

В Николаевской области из-за повреждения оборудования отключилась высоковольтная подстанция, обесточились бытовые потребители. Всех запитали, отметили в министерстве.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,49 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 1781 МВт-ч. Также предполагается экспорт - до 345 МВт-ч.