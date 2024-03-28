Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

россияне начали оснащать "шахеды", которыми атакуют Украину, более эффективной системой GPS. А также продолжают разнообразными способами затирать маркировку на иностранных компонентах электроники своих беспилотников. Об этом эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз рассказали в сюжете французского телеканала LCI

Детали

В частности, эксперты отмечают, что для ударов по Украине враг активно применяет беспилотники, которые уже производятся на территории рф. Анализ обломков сбитых дронов дает основания говорить, что их начали комплектовать более эффективной системой GPS-навигации.

Также эксперты говорят, что враг продолжает использовать механическое и лазерное затирание маркировки на компонентах электроники, чтобы скрыть страну-производителя. Так, эксперты установили, что в одном из сбитых разведывательных вражеских дронов присутствовали компоненты производства Швейцарии и Китая.

Кроме этого, эксперты отмечают, что некоторые комплектующие, которыми россияне оснащают свои дроны можно свободно приобрести через интернет.

Напомним

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее подробно рассказал как именно россияне скрывают маркировку на иностранных компонентах своего оружия.

Механическая и лазерная затирка маркировки на микроэлектронике - это два разных метода сокрытия информации о производителе элементов и других характеристик микроэлементов. Выбор метода может зависеть от ряда факторов. При использовании механической затирки осуществляется физическое удаление части или всей маркировки с поверхности элементов. Лазерная затирка более сложная, однако также обеспечивает удаление маркировки. Такие действия врага направлены на усложнение идентификационной работы по раскрытию важных информационных данных, определению конкретных технических характеристик и установлению происхождения оборудования, а также исследованию функциональности систем. Целенаправленная работа по сокрытию определенной группы элементов свидетельствует о том, что для врага они критичны, имеют стратегическое значение и не могут быть заменены другими ресурсами - отметил Рувин.

россияне оснащают свои разведывательные дроны трекерами иностранного производства для отслеживания объектов - Рувин