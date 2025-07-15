Впервые Украина объединила мир, чтобы он не проиграл в борьбе за достойную жизнь - Зеленский

Впервые за время своей государственности Украина объединила мир, чтобы он отстоял все то, что делает жизнь достойной. Украинцы заслужили, чтобы обрести мир, заявил Президент Владимир Зеленский во время выступления, приуроченного ко Дню украинской государственности и Крещения Руси-Украины, сообщает УНН.

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Украина достойно проходит это время. Мы не одни в этой битве. Нам помогают десятки других народов. Впервые. Впервые за время украинской государственности у нас так много друзей, у нас так много настоящих партнеров. Впервые Украина объединила мир, чтобы мир не проиграл все то, что делает жизнь достойной - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что украинцы достойны той поддержки, которую они получают от своих союзников. Наше государство заслуживает мира.

Наши люди достойны этой поддержки. Наши люди делают все. Делают больше, чем кто-либо в мире ожидал. Наши люди заслуживают, чтобы Украина обрела для себя такой нужный мир - подчеркнул Президент.

Без Украины невозможно представить полную и честную историю Европы - Зеленский